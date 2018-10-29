В Италии открыли памятник Максиму Горькому

27 октября в итальянском городе Сорренто состоялась торжественная церемония открытия памятника Максиму Горькому.

В ней приняли участие посол Италии в России Паскуале Терраччано, мэр Сорренто Джузеппе Куомо, председатель Попечительского совета фонда «Дом национальных литератур» Тимербулат Каримов, директор Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук Вадим Полонский, автор памятника - народный художник Российской Федерации, член Российской академии художеств Александр Рукавишников, а также представители общественности, культуры и искусства обеих стран.

Фото: Mkset.ru

Открытие памятника Горькому приурочено к 150-летнему юбилею со дня рождения писателя. Проект реализован мэрией Сорренто совместно с Фондом «Дом национальных литератур» и Институтом мировой литературы им. А.М. Горького при поддержке Посольства Италии в Москве и проекта «Русские сезоны».

Фото: Mkset.ru

- Сегодняшний день навсегда останется в истории нашего города знаменательным событием - возвращением в Сорренто великого русского писателя Максима Горького, - отметил на церемонии открытия памятника мэр Сорренто Джузеппе Куомо. - Горький прожил в Сорренто около 9 лет, и многие из своих произведений он написал именно здесь. Связь имени Горького с Сорренто остаётся очень прочной. Этот памятник навсегда останется в веках и станет символом дружбы, новых совместных проектов между Россией и Италией. Процитирую знаменитую фразу Горького: «Как наука является разумом мира, так искусство - сердце его». С сегодняшнего дня сердца наших народов будут биться в унисон во имя искусства!

Фото: Mkset.ru

- Нас переполняет чувство благодарности к нашим соррентийским друзьям за тёплое и внимательное отношение к нашей культуре и литературе, - сказал в ходе церемонии открытия памятника председатель Попечительского совета фонда «Дом национальных литератур» Тимербулат Каримов. - В наше бурное время, когда низвергаются - зачастую незаслуженно - идеалы прошлого, рушатся памятники, Сорренто снова смотрит в вечность. Возвращение Максима Горького в Сорренто - это не только дань уважения величайшему русскому писателю. Горький оживал в Италии, она продлевала его жизнь, заряжая творческой энергией, солнечным светом и мощным оптимизмом. Вот и сегодня появление этого выдающегося памятника продлевает многовековую взаимную любовь России и Италии, укрепляет мост между нашими народами.

Фото: Mkset.ru

Председатель Попечительского совета фонда «Дом национальных литератур» также зачитал приветствие, которое направил участникам торжеств министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

- Творчество Горького оказало огромное влияние на культуру и общественную жизнь XX века, на развитие не только отечественной, но и мировой литературы. Он навсегда вошёл в историю культуры как автор, воспевший внутреннюю свободу человека, как борец за высокие нравственные ценности и идеалы. Символично, что памятник установлен в городе Сорренто, сыгравшем важную роль в жизни классика. Уверен, это событие – прекрасный вклад в дальнейшее укрепление российско-итальянских культурных связей, - отметил в приветственном письме Владимир Мединский.

- Горький навсегда сохранил глубокую благодарность к земле, которая оказала ему гостеприимство, позволила высказать себя с той свободой и непосредственностью, которые были бы, наверное, невозможны для него в любой другое стране, наделила опытом осязаемого приобщения к великой истории и культуре. Здесь, в Сорренто, Горький провёл во многом ключевые годы своей биографии - годы вершин творческой зрелости, напряженного интеллектуального поиска в кругу домочадцев и частых гостей, - рассказал директор Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук Вадим Полонский.

Фото: Mkset.ru

- Каждая новая скульптура для скульптора - это кусочек души. Я счастлив, что на такой легендарной и красивейшей земле останется моё произведение, - сказал автор памятника Александр Рукавишников.

В заключение церемонии выступил Посол Италии в России Паскуале Терраччано.

- Сегодня мы вписали еще одну великолепную, очень красивую страницу в историю итальянско-российских отношений, - сказал посол. - Мы вернули Горького на берег моря, он теперь снова будет смотреть на эти голубые горизонты, которые давали ему творческое вдохновение, приносили мир его душе, и этот уголок Сорренто теперь всегда будет русским.

Фото: Mkset.ru

В честь открытия памятника состоялась научная конференция, посвященная Максиму Горькому, на которой были презентованы уникальные материалы о жизни и творчестве писателя.Торжества завершились творческим вечером, в рамках которого перед гостями выступили российская оперная певица, солистка Большого театра Анна Аглатова; участник международного культурного проекта «Русские сезоны» в Италии - российский оперный певец, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков; концертмейстер Мариинского театра Наталья Мордашова.