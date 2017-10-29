Юный танцор из Башкирии блестяще выступил в танцевальном телешоу

Жюри отдало ему предпочтение и пропустило в следующий тур конкурса.

Вчера, 28 октября, в эфир вышла новая передача проекта «Ты супер!», одним из героев которой стал юный житель Башкирии Богдан Красавин. Житель Белорецка выступил вместе с 16-летней жительницей Чувашии Елизаветой Ащеуловой. Танцевальный дуэт исполнил номер из школьной жизни. Лиза станцевала партию строгой учительницы, а Богдан – непослушного ученика.

В итоге жюри после длительных колебаний отдало предпочтение Богдану. Его партнерша Лиза не сильно расстроилась, она рассказала, ч то в ходе репетиций привязалась к Богдану и стала относиться к нему как к младшему брату.

Известно, что Богдана воспитывает бабушка, которая заменила ему родителей. По концепции конкурса в нем участвуют дети, оставшиеся без попечения папы и мамы. Богдан два года занимается спортивно-бальными танцами и мечтает стать хореографом.

Видео Видео: НТВ