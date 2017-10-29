Конкурс на должность директора киностудии «Башкортостан» не состоялся

Была подана только одна заявка от претендента на данное кресло.

Конкурс на замещение должности руководителя ГУП киностудии «Башкортостан» признан не состоявшимся. Его итоги должны были подводиться завтра, 30 октября, однако в минувшую пятницу минземимущество республики объявило, что этого не произойдет.

Как сообщил «Коммерсант», дело в том, что на дату окончания приема заявок была подана только одна. Фамилию претендента в беседе с журналистом не назвали, но судя по недавней беседе Медиакорсети с прежним руководителем киностудии Азаматом Хужахметовым, занимавшим данную должность с 2012 года, речь идет о его персоне.

- По закону назначение руководителя ГУП должно проводиться на конкурсной основе, а у меня истек пятилетний срок контракта. Буду принимать участие в конкурсе наравне с другими участниками. А вообще у нас работа из-за этого конкурса не останавливается. Вот сейчас снимаем первый башкирский ситком под рабочим названием «Домочадцы». На днях приезжали москвичи обсуждать большой интересный проект, - сообщал Азамат Хужахметов Медиакорсети ранее.

Как следует из конкурсной документации, к участию в конкурсе допускались лица с высшим образованием по специальности и опытом работы в киносфере не менее года. На первом этапе претенденты должны были пройти письменный тест по отраслевым вопросам, на знание менеджмента и законодательства, на втором — предоставить бизнес-план развития предприятия.

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