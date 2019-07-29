В Уфе попрощаются с хореографом и артистом балета Саръяном Сулеймановым

Сегодня, 29 июля, пришла скорбная новость. В Уфе состоится прощание с безвременно ушедшим из жизни артистом балета, хореографом Башкирского государственного театра оперы и балета Саръяном Сулеймановым. Об этом сообщил его родной брат, бывший художественный руководитель и главный дирижёр Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан Рустэм Сулейманов.

- Ребята, артисты балета, друзья моего братика. Прощание с Саръяном состоится у нас дома, приходите с 15 часов, сегодня. Адрес: Уфа, ул. Арслана Мубарякова дом 12, кв. 152, парадная 3, - написал музыкант на своей странице в Фейсбуке.

Причина смерти молодого артиста пока неизвестна.

Будущий артист балета родился в семье известного оперного певца Салиха Сулейманова. Саръян Сулейманов — выпускник Башкирского хореографического училища имени Рудольфа Нуреева (2007) и Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой (2015, класс народного артиста России Ю. Н. Петухова). С 2007 года Саръян Сулейманов выступает как солист на сцене БГТОиБ.

В марте 2019 года Саръян Сулейманов поставил свой первый балет – одноактный «Доктор Никто». Саръян Сулейманов также ставил номера для студентов БХК им. Р. Нуреева и артистов балетной труппы БГТОиБ. Его полноценный дебют как балетмейстера-постановщика состоялся в 2011 году на малой сцене оперного театра в Уфе в детской музыкальной сказке «Хрустальная туфелька, или Сказка о Золушке».

В 2018 году на международном конкурсе «Арабеск-2018» Саръян Сулейманов получил бронзовую медаль и звание лауреата.