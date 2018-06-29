От Парижа до Торонто: как и где башкиры и татары отмечают Сабантуй

Сабантуй — это праздник окончания весенних работ в поле, который отмечают ежегодно башкиры и татары. Традиционно мероприятие сопровождается множеством интересных обрядов, устраиваются ярмарки, выставки, игры для детей и взрослых.

Национальный праздник из года в год приобретает интернациональные корни. Во всех уголках мира Сабантуй отмечают не только татары и башкиры, к ним присоединяются и местные жители. О том, как празднуют Сабантуй в Париже, Монреале, Женеве, Лондоне и Торонто – в интервью с нашими землячками.

Айсылу Янтурина Дарлес

- Я живу в Женеве и являюсь членом Ассоциации татар и башкир в Швейцарии «Юлдаш», занимаюсь организацией Сабантуев уже на протяжении трех лет. В Женеве он проходит ежегодно в начале июня, и с каждым годом становится все больше и больше участников, партнеров, артистов, это очень радует. Мы приглашаем к участию ансамбли народного танца из Швейцарии и ассоциации и вокальные коллективы из России. В этом году нам к нам приехало много артистов из Башкортостана, Татарстана и Удмуртии, Москвы и Санкт-Петербурга.

Приятно осознавать, что каждый год к нам присоединяется все больше и больше человек. К примеру, в позапрошлый год было примерно человек 400, в этом году уже около 500. На праздник приезжают из Германии, Франции, Бельгии и Великобритании. Организовывая Сабантуй, мы хотим подружиться с людьми, живущими в других странах, чтобы потом ездить друг к другу на мероприятия или просто в гости. Так, к примеру, многие в этом году поехали в Лондон на праздник, который на протяжении трех лет организовывает Ассоциация татар и башкир в Великобритании «Заман».

В Лондоне Сабантуй проводится в парке Ньюхэм. Там есть площадка для детей и взрослых, а также место для концертов. Это позволяет показать все традиции праздника. Вот, к примеру, в этом году была выставка-продажа изделий народного творчества. Еще была отдельная стойка со всеми национальными блюдами, которые мы могли попробовать.

Сабантуй – это общий добрый праздник, в котором каждый может найти что-то для себя. Помимо бега в мешках, перетягивания каната и рисования, артисты читали стихи Р. Гарипова и показывали юмористическую сценку с национальными элементами.

Местные жители, придя к нам на минутку, остаются до конца. Их захватывают наши танцы, песни, костюмы… Участвуя в Сабантуе, они становятся частью нашей культуры. И это прекрасно.

Фарида Самерханова

- В этом году я посетила Сабантуй в Торонто и Монреале. Праздник в Торонто был организован общиной «Берлек», объединяющей башкир и татар. 24 июня состоялся уже 15-й традиционный Сабантуй. Обычно на мероприятие приходит примерно 200-300 человек. Празднуют как молодые люди, так и целые семьи.

Для меня - это день встречи с друзьями, где я могу услышать башкирскую и татарскую речь, где весело и радостно.

Генконсульство Российской Федерации поддерживает нас и принимает участие в наших праздниках. Нас посещали премьер-министр и президент Татарстана.

Каждый год к нам на Сабантуй приезжают артисты из Казани. И очень жаль, что со стороны Башкортостана к нам нет ни интереса, ни контакта, ни поддержки, ни общения.

Гульназ Шагибалова

- Я живу в Париже уже два года. В прошлом году впервые услышала о том, что здесь проводится Сабантуй. Это меня одновременно и удивило, и обрадовало, ведь я очень люблю этот добрый праздник. Для меня это момент единения со своим народом, с историей.

Местные люди привыкли к разным мероприятиям в Париже, поэтому к нашей традиции относятся с уважением и интересом, ведь Сабантуй – это яркий праздник, где всегда устраивается небольшой концерт, есть традиционные угощения, а самое главное – дружелюбная обстановка.

Гульнур Карабулатова

- Я живу в Питере, но приезжаю на Сабантуй в Женеву. В празднике принимают участие как самодеятельные артисты и коллективы, так и профессионалы. В самой Женеве есть детские коллективы, которые танцуют башкирские, татарские, русские, французские танцы и т.д. Сам праздник анонсируется примерно за 3-5 месяцев, чтобы у желающих, если они не живут в Швейцарии, было время и подготовиться, и заняться вопросами размещения, визы, перелета.

В этом году было много артистов из Башкортостана и Татарстана. Пришло много местных жителей, проживающих в Швейцарии, а также приехали французы, итальянцы, испанцы, немцы, англичане.