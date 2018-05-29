У киностудии «Башкортостан» появился новый директор

Исполняющим обязанности директора киностудии «Башкортостан» назначен 40-летний Юнир Аминев, который в свое время работал главным режиссером студии телевидения ГУП ТРК «Башкортостан».

20 мая стало известно о том, что директор киностудии «Башкортостан» Азамат Хужахметов написал заявление об увольнении. Столь неожиданный уход со своего поста кинодеятели связывают с предбанкротным состоянием киностудии и скандалами, связанными с увольнением некоторых сотрудников.

К сожалению, оперативного комментария по этому поводу у Азамата Хужахметова и Юнира Аминева нам получить пока не удалось.

Напомним, что в июне прошлого года министерство культуры республики объявило о расформировании киностудии «Башкортостан» из ГУП (государственное унитарное предприятие) в автономное учреждение с формулировкой «с целью ее сохранения».