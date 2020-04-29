В центре Уфы разрушился очередной памятник архитектуры «Дом Тихониных»

Об этом сообщила правозащитница, член Совета по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина. Ветхое здание на Коммунистической, 13 буквально развалилось на глазах. Ранее дом усилиями общественных деятелей пытались укрепить. Однако уже летом он начался разрушаться даже несмотря на то, что застройщик жилого комплекса рядом, компания «Строй ТЭК», планировала памятник восстановить.

В период 2017-2018 годов по сохранению дома в арбитражном и районных судах велись процессы по сохранению памятника архитектуры. В конце 2019 года здание все-таки лишили статуса объекта культурного наследия.

Дом Тихониных - двухэтажный исторический особняк Дом Тихониных в Уфе, построенный из глиняного кирпича в 19 веке.

Напомним, что 13 марта 2020 года горел один из старинных деревянных домов, усадьба Бухартовских (ул. Аксакова, 48). Огонь серьезно повредил кровлю старинного здания (фактически дом остался без крыши) и второй этаж. В 2019 году пожар прошел в усадьбе Х. Ш. Гуревич (ул. Пушкина, 71), построенной в конце XIX века. В свое время это здание было поставлено на госохрану и признано выявленным объектом культурного наследия. Годом ранее пожар случился в соседнем здании — доходном доме Веденеева (К. Маркса, 15), также долгое время находившемся в заброшенном состоянии.