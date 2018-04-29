Зрителей трясло от бессилия: Хабенский в Уфе показал свой фильм “Собибор”

“Прекратите относится к Уфе с точки зрения подачки”

Режиссер и исполнитель главной роли киноленты Константин Хабенский, после мировой премьеры 23 апреля в Варшаве фильм показывал только в Москве и Санкт-Петербурге. Уфа стала третьим российским городом, где кинолюбители первыми увидели фильм.

На пресс-конференции с журналистами режиссер отметил, что часто посещает столицу Башкирии. Оно и не удивительно, ведь здесь работает его детская студия. Константин Хабенский также упомянул, что у него хорошие отношения с главой республики Рустэмом Хамитовым.

На недоуменный вопрос одной из журналисток о том, почему фильм был привезен в Уфу, он ответил:

- Прекратите относиться к городу, в котором вы живете, с точки зрения подачки. Как только вы поймете, что вы живете в хорошем городе и вокруг вас люди, которые достойны уважения, сразу же будете владеть такими масштабами. Договорились? – упрекнул он.

Фильм “Собибор” – первая работа Константина Хабенского в качестве режиссера. При работе над кинолентой он вдохновлялся советскими фильмами.

В "Собиборе" Хабенский сыграл Александра Печорского

- Это кинематограф, на котором я воспитан, - объяснил Константин Юрьевич. - И необязательно это фильмы о войне. Они живут во мне, я бы даже сказал, они во мне булькают. Эти фильмы сильны тем, что они рассказывают про людей. А мы иногда забываем про простого человека.

Состав актеров, принявших участие в киноленте – интернациональный. Одну из главных ролей исполнил французский и американский актер Кристофер Ламберт. Как признался режиссер, поначалу с ним приходилось объяснятся через переводчиков. В последствии же они настолько привыкли друг к другу, что помощь третьего человека для взаимопонимания стала не нужна. При этом, как отмечает Хабенский, иностранные актеры не успели выучить русский, а он – их языки.

На вопрос о том, видит ли он себя в будущем в амплуа режиссера, Хабенский признался, что мечтает закончить премьерный тур, “выдохнуть и занятся своей основной работой”.

Фильм о людях

Как сообщил Константин Хабенский, будучи режиссером и исполнителем главной роли в “Собиборе”, фильм, несмотря на документальную основу, все же художественно–военная драма.

- В первую очередь, это фильм о людях, попавших в беду, - отметил он.

Константин Хабенский, как мы сообщали выше, к картине имеет отношение не только как режиссер. В “Собиборе” он играет главного героя – лейтенанта Красной Армии Александра Печорского. Он основан на реальных событиях и показывает все ужасы концлагерей фашистской Германии.

По сюжету, Александр Печорский возглавил группу евреев, оказавшихся в концлагере “Собибор” в Польше. Им за три недели удалось спланировать и организовать побег из лагеря, предварительно перебив весь командный состав. Это было единственное успешное восстание, происшедшее в фашистских лагерях в те времена.

Казалось бы, восстание – это самый ключевой момент фильма. Однако режиссеру удалось показать этот героический момент не столько через планирование побега и подготовку к нему, сколько через переживания заключенных. Погружаясь в картину, чувствуешь, как накапливаются эмоции, которые позднее приводят к взрыву. Александр Печорский из обычного узника превращается в героя, в лидера. Ломается стереотип о смиренности евреев. Примечательна фраза 15-летнего заключенного: “И евреев научили убивать”.

В фильме также принял участие актер Кристофер Ламберт

В фильме можно увидеть и эмоции другой стороны – немецких солдат и офицеров, ежедневно со смехом убивающих себе подобных. Режиссер искал ответ и на вопрос “Что с ними стало?”

Фильм имеет ценз 12+. Говоря о том, для кого снимался “Собибор”, режиссер отметил, что “для аудитории по имени Константин Хабенский”.