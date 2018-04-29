Легендарный шведский квартет АВВА воссоединился для записи новых песен

Участники группы АВВА объявили в соцсетях, что соединились с намерением записать две песни. Одну из композиций, названную I Still Have Faith In You, поклонники группы смогу услышать по телевидению уже в декабре текущего года. Об этом сообщили "Новые Известия".

- Мы вчетвером почувствовали, что после 35 лет будет весело снова собраться и поработать в звукозаписывающей студии. И мы сделали это. И нам показалось, что ничего как будто не поменялось за все это время, а мы всего лишь ушли в короткий отпуск, - сообщили артисты в соцсетях.

Напомним, группа ABBA распалась в 1982 году, а последний раз участников видели вместе на открытии вечеринки «Mamma mia!» в январе. Бьорн и Агнета были женаты с 1971 по 1980 год, а Бенни и Фрида успели прожить в браке два года, прежде чем развелись в 1980-м. О воссоединении ABBA объявила еще в октябре 2016 года. Чуть ранее, в июне 2016 года, был, так сказать, «первый дубль» - ABBA сыграла на частном гала-вечере в Стокгольме. И вот теперь, почти через два года, оно состоялось.