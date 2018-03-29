Минфин Башкирии выявил нарушения при распределении «культурных грантов»

Об этом сообщил источник Медиакорсети в ведомстве. Минфин намерено внести представление в адрес Минкульта региона.

Выездная проверка контрольно-ревизионного управления ведомства была организована по обращению одного из претендентов на грант Хабира Сулейманова и его адвоката, общественницы Рамили Саитовой. Выяснилось, что часть учреждений, претендующих на гранты, не предоставили достоверные сведения. На сегодня минкульт еще не успел заключить договора с грантополучателями.

Напомним, спор о культурных грантах между Хабиром Сулеймановым и минкультом начался уже давно. Боксер второй год подряд не может получить желанные миллионные на осуществление своих кинопроектов. В ходе разбирательств выяснилось, что члены комиссии и минкульт, отбирающие победителей, действовали не совсем законно.