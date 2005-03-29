Уже не девственник

Если без шуток, к этому жанру Хусаинов шел долго: из башкирской глубинки, где будущий писатель родился, и до высших литературных кругов, которые закрутили Айдара в реальный сюжет с его участиемЛес словСамой заманчивой профессией для мальчика из Зианчуринского района была работа лесника. Когда дядя выезжал в лес, маленький Айдар частенько напрашивался в эти рейды. Природа казалась большой книгой, которую можно было бесконечно читать и перечитывать. Поэтому, когда перед юношей открылась дорога во взрослую жизнь, то он, не колеблясь, выбрал факультет сельскохозяйственного института. Несмотря на переосмысление своего жизненного предназначения, сейчас Айдар не жалеет о первом высшем образовании, считая полученные знания универсальными. - Мы учились всему, а не просто коровам хвосты крутить, - вспоминает Хусаинов.Кстати, Айдар и по полученной в вузе специальности успел поработать - трудился лесничим в Речкуновском лесничестве Озерского леспромхоза Тальменского района Алтайского края. А первый гонорар будущий известный автор получил случайно. Проходя практику в Давлеканово, студент спустил все нехитрые сбережения и решил улучшить финансовое положение несколько необычным путем. Пришел в редакцию местной газеты и предложил стихи, благо их было у него предостаточно: поэзией Айдар увлекался с 15 лет. Редакторам вирши пришлись по душе, а у новоявленного автора публикации в кармане появился заработанный творчеством рубль. Тогда это были неплохие деньги, на них практикант и вдоволь поел, и на проезд до Уфы хватило.Вообще, вспоминая первые напечатанные стихи в газете , поэт не может найти подходящих слов для описания пережитых эмоций.- Это непередаваемо, когда видишь свои слова напечатанными типографским шрифтом, - улыбается тихой радостью Айдар, - сейчас, конечно, уже попривык, но тогда...Особую благодарность поэт питает к литературному объединению при газете , куда Хусаинов был принят в качестве корреспондента. Это сообщество единомышленников под руководством Рамиля Хакимова прилагало немало сил для поиска молодых авторов и их публикации различных изданиях. Сейчас, с сожалением констатирует Айдар, эти благие начинания канули в лету. Кстати, Айдара Хусаинова посчитал Евгений Евтушенко, включив единственного башкирского автора в антологию русской поэзии <Строфы века=""> и не преминув заметить об этом в предисловии. За кулисамиПосле окончания в 1995 году Литературного института в Москве Айдар возвращается в родные места. Позади столичные тусовки, общение с московской богемой, новый взгляд на реальность. Поистине тогда Хусаинов чувствовал себя в патриархальной Уфе <башкирским девственником="">, аналогично герою своего свеженаписанного романа. Тогда эта книга наделала много шума, кто-то утверждал, что молодой автор пытается скандалом нажить себе репутацию, кто-то, что Хусаинов так самоутверждается. Однако многие, заподозрившие писателя в ангажированности, книгу просто не читали. И немудрено - роман вышел в Москве небольшим тиражом в 1994 году. - <Башкирский девственник=""> широко известен в узких кругах, - говорит сам Айдар. - Зато благодаря этому роману меня многие знают в России. - Так все-таки к твоей биографии роман имеет отношение? - И да, и нет, - спокойно отвечает Хусаинов. - Литератор, создавая произведение, пользуется личным накопленным опытом, и ничего зазорного в этом нет. Да и книга совсем не про то, о чем все думают. Название показалось мне интересным.- Ты считаешь, что этот роман тебя компрометирует?- Как могут компрометировать пробы пера?Айдар как-то незаметно выскочил из молодых и перспективных авторов в мэтры башкирской литературы. Сейчас одним из своих достижений он считает перевод эпоса . Это авторское переложение национального шедевра было издано в Германии, а также в прошлом году в издательстве <Китап>. Сейчас Хусаинов намерен перевести национальную прозу на итальянский, французский и английский языки. Впрочем, ничего удивительного в этом нет - Айдар не только возглавляет секцию перевода в союзе писателей РБ, но и образование имеет специальное - переводчик художественной литературы. Так что литинститут может гордиться - не зря вкладывался в свое время в <башкирского девственника="">. Результатом бурной деятельности уже профессионального писателя явились книги, сказавшие новое слово в башкирской прозе. А вот первый опыт в драматургии оказался не столь успешен: на семинаре молодых драматургов на Талкасе первая пьеса Хусаинова была разгромлена. Айдар понял, что сунулся в неведомый жанр как слепой котенок. Но любовь к театру пересилила первую неудачу - журналист Хусаинов продолжал писать статьи о спектаклях, актерах, премьерах. Лишь эта преданность театральным подмосткам (Айдар считается <своим> за кулисами многих театров республики) помогла найти подход к новому сценарию. Идея написать пьесу по башкирским преданиям была поддержана известным режиссером Гульдар Ильясовой, после чего Айдар приступил к созданию произведения. Было создано семь вариантов пьесы <Бэнде-бике и="" Еренсе-сэсэн="">, которая увидела свет в Стерлитамакском театре. Поставила спектакль режиссер Гульдар Музафаровна, поддержавшая начинающего драматурга.- Поэзия - дело одиноких, а пьеса является коллективной работой, - делится опытом Айдар, - если уподобить пьесу некоему котлу, то в нем варятся и режиссер, и автор, и актеры.Вторым драматургическим опытом явилась пьеса , рассказывающая уже о современных событиях. Безнадежного наркомана решает спасти дед-пчеловод, для чего применяет позабытые народные способы лечения души и тела. - Я уверен, в подлинно народных вещах таится столько сил, которые могут помочь решить многие проблемы. Кто внимателен к своим корням, знает - народ не создает случайных вещей, - уверен автор пьесы.Судьба второго драматургического произведения оказалась тоже счастливой. В постановке Эдуарда Шаихова спектакль под названием идет в Салаватском театре. Роман без концаГерои пьесы срисованы с реальных людей, с которыми Айдара столкнула журналистская работа. Хотя иногда сетует писатель на нехватку времени, съедаемой репортерской беготней, но именно многочисленные встречи создали богатую базу прототипов для будущих произведений.- Я знаю всех интересных людей в республике, - уверяет журналист, - про каждого можно написать роман.- А почему пьеса твоего коллеги по литературному кружку Владимира Жеребцова идет в Москве, а твоя в Салавате? - задаем провокационный вопрос молодому автору.- Потому, что я башкирский драматург, меня интересуют наши проблемы, - несколько раздраженно недоумевает Айдар. - Я хочу внести работать для своих зрителей. Вообще, 2004-й для Айдара Хусаинова стал значимым. Пьеса <Бэнде-бике и="" Еренсе-сэсэн=""> победила в конкурсе, посвященном 250-летию Салавата Юлаева. Затем получение Гран-при за серию статей об юбилейной Уфе, после чего журналиста пригласили на стажировку в Америку. И, наконец, признание высокого уровня переводов на московском семинаре переводчиков художественной литературы.- В Америке я понял некоторые истины, которые видны только с большого расстояния, - делится впечатлениями Айдар. - Если есть проблема, то нужно привлечь к ней как можно больше людей. Нельзя допустить, пока она назреет, нужно держать руку на пульсе. Америка удивила башкирского писателя тем, что в каждой школе есть театральный кружок, ставящий ежегодные премьеры. - Чем больше людей будут задействованы в творчестве, то есть в личностном самовыражении, тем лучше будет обстановка в обществе в целом - утверждает Хусаинов. Например, считает поэт, в обществе много энергии, которую нужно направлять в позитивное русло. Вместо того, чтобы пить водку, можно заняться поэзией, как в литературном объединении , которым руководит поэт. Знакомые и друзья Айдара знают, что у него всегда масса идей и замыслов. Когда он идет своей неспешной походкой с пространной улыбкой, будьте уверены: Айдар обдумывает очередной глобальный проект.Фаина ПЕРОВСКАЯ. в Уфе> от 30.03.05 г.