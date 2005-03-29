Уже не девственник
29 марта 2005, 22:10Культура
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Есть такое наблюдение: из журналистов вырастают писатели, а последние иногда становятся драматургами. Айдар Хусаинов прошел все ступени развития литературного мастерства, хотя журналистика до сих пор является его официальной профессией. На вопрос, как ему удалось стать драматургом, пьесы которого успешно идут в театрах республики, Айдар вспомнил слова известного сценариста Наиля Гаитбаева: <Айдар, пиши пьесу так - слева, кто говорит, справа, что говорит>.
Если без шуток, к этому жанру Хусаинов шел долго: из башкирской глубинки, где будущий писатель родился, и до высших литературных кругов, которые закрутили Айдара в реальный сюжет с его участиемЛес словСамой заманчивой профессией для мальчика из Зианчуринского района была работа лесника. Когда дядя выезжал в лес, маленький Айдар частенько напрашивался в эти рейды. Природа казалась большой книгой, которую можно было бесконечно читать и перечитывать. Поэтому, когда перед юношей открылась дорога во взрослую жизнь, то он, не колеблясь, выбрал факультет сельскохозяйственного института. Несмотря на переосмысление своего жизненного предназначения, сейчас Айдар не жалеет о первом высшем образовании, считая полученные знания универсальными. - Мы учились всему, а не просто коровам хвосты крутить, - вспоминает Хусаинов.Кстати, Айдар и по полученной в вузе специальности успел поработать - трудился лесничим в Речкуновском лесничестве Озерского леспромхоза Тальменского района Алтайского края. А первый гонорар будущий известный автор получил случайно. Проходя практику в Давлеканово, студент спустил все нехитрые сбережения и решил улучшить финансовое положение несколько необычным путем. Пришел в редакцию местной газеты и предложил стихи, благо их было у него предостаточно: поэзией Айдар увлекался с 15 лет. Редакторам вирши пришлись по душе, а у новоявленного автора публикации в кармане появился заработанный творчеством рубль. Тогда это были неплохие деньги, на них практикант и вдоволь поел, и на проезд до Уфы хватило.Вообще, вспоминая первые напечатанные стихи в газете , поэт не может найти подходящих слов для описания пережитых эмоций.- Это непередаваемо, когда видишь свои слова напечатанными типографским шрифтом, - улыбается тихой радостью Айдар, - сейчас, конечно, уже попривык, но тогда...Особую благодарность поэт питает к литературному объединению при газете , куда Хусаинов был принят в качестве корреспондента. Это сообщество единомышленников под руководством Рамиля Хакимова прилагало немало сил для поиска молодых авторов и их публикации различных изданиях. Сейчас, с сожалением констатирует Айдар, эти благие начинания канули в лету. Кстати, Айдара Хусаинова посчитал Евгений Евтушенко, включив единственного башкирского автора в антологию русской поэзии <Строфы века=""> и не преминув заметить об этом в предисловии. За кулисамиПосле окончания в 1995 году Литературного института в Москве Айдар возвращается в родные места. Позади столичные тусовки, общение с московской богемой, новый взгляд на реальность. Поистине тогда Хусаинов чувствовал себя в патриархальной Уфе <башкирским девственником="">, аналогично герою своего свеженаписанного романа. Тогда эта книга наделала много шума, кто-то утверждал, что молодой автор пытается скандалом нажить себе репутацию, кто-то, что Хусаинов так самоутверждается. Однако многие, заподозрившие писателя в ангажированности, книгу просто не читали. И немудрено - роман вышел в Москве небольшим тиражом в 1994 году. - <Башкирский девственник=""> широко известен в узких кругах, - говорит сам Айдар. - Зато благодаря этому роману меня многие знают в России. - Так все-таки к твоей биографии роман имеет отношение? - И да, и нет, - спокойно отвечает Хусаинов. - Литератор, создавая произведение, пользуется личным накопленным опытом, и ничего зазорного в этом нет. Да и книга совсем не про то, о чем все думают. Название показалось мне интересным.- Ты считаешь, что этот роман тебя компрометирует?- Как могут компрометировать пробы пера?Айдар как-то незаметно выскочил из молодых и перспективных авторов в мэтры башкирской литературы. Сейчас одним из своих достижений он считает перевод эпоса . Это авторское переложение национального шедевра было издано в Германии, а также в прошлом году в издательстве <Китап>. Сейчас Хусаинов намерен перевести национальную прозу на итальянский, французский и английский языки. Впрочем, ничего удивительного в этом нет - Айдар не только возглавляет секцию перевода в союзе писателей РБ, но и образование имеет специальное - переводчик художественной литературы. Так что литинститут может гордиться - не зря вкладывался в свое время в <башкирского девственника="">. Результатом бурной деятельности уже профессионального писателя явились книги, сказавшие новое слово в башкирской прозе. А вот первый опыт в драматургии оказался не столь успешен: на семинаре молодых драматургов на Талкасе первая пьеса Хусаинова была разгромлена. Айдар понял, что сунулся в неведомый жанр как слепой котенок. Но любовь к театру пересилила первую неудачу - журналист Хусаинов продолжал писать статьи о спектаклях, актерах, премьерах. Лишь эта преданность театральным подмосткам (Айдар считается <своим> за кулисами многих театров республики) помогла найти подход к новому сценарию. Идея написать пьесу по башкирским преданиям была поддержана известным режиссером Гульдар Ильясовой, после чего Айдар приступил к созданию произведения. Было создано семь вариантов пьесы <Бэнде-бике и="" Еренсе-сэсэн="">, которая увидела свет в Стерлитамакском театре. Поставила спектакль режиссер Гульдар Музафаровна, поддержавшая начинающего драматурга.- Поэзия - дело одиноких, а пьеса является коллективной работой, - делится опытом Айдар, - если уподобить пьесу некоему котлу, то в нем варятся и режиссер, и автор, и актеры.Вторым драматургическим опытом явилась пьеса , рассказывающая уже о современных событиях. Безнадежного наркомана решает спасти дед-пчеловод, для чего применяет позабытые народные способы лечения души и тела. - Я уверен, в подлинно народных вещах таится столько сил, которые могут помочь решить многие проблемы. Кто внимателен к своим корням, знает - народ не создает случайных вещей, - уверен автор пьесы.Судьба второго драматургического произведения оказалась тоже счастливой. В постановке Эдуарда Шаихова спектакль под названием идет в Салаватском театре. Роман без концаГерои пьесы срисованы с реальных людей, с которыми Айдара столкнула журналистская работа. Хотя иногда сетует писатель на нехватку времени, съедаемой репортерской беготней, но именно многочисленные встречи создали богатую базу прототипов для будущих произведений.- Я знаю всех интересных людей в республике, - уверяет журналист, - про каждого можно написать роман.- А почему пьеса твоего коллеги по литературному кружку Владимира Жеребцова идет в Москве, а твоя в Салавате? - задаем провокационный вопрос молодому автору.- Потому, что я башкирский драматург, меня интересуют наши проблемы, - несколько раздраженно недоумевает Айдар. - Я хочу внести работать для своих зрителей. Вообще, 2004-й для Айдара Хусаинова стал значимым. Пьеса <Бэнде-бике и="" Еренсе-сэсэн=""> победила в конкурсе, посвященном 250-летию Салавата Юлаева. Затем получение Гран-при за серию статей об юбилейной Уфе, после чего журналиста пригласили на стажировку в Америку. И, наконец, признание высокого уровня переводов на московском семинаре переводчиков художественной литературы.- В Америке я понял некоторые истины, которые видны только с большого расстояния, - делится впечатлениями Айдар. - Если есть проблема, то нужно привлечь к ней как можно больше людей. Нельзя допустить, пока она назреет, нужно держать руку на пульсе. Америка удивила башкирского писателя тем, что в каждой школе есть театральный кружок, ставящий ежегодные премьеры. - Чем больше людей будут задействованы в творчестве, то есть в личностном самовыражении, тем лучше будет обстановка в обществе в целом - утверждает Хусаинов. Например, считает поэт, в обществе много энергии, которую нужно направлять в позитивное русло. Вместо того, чтобы пить водку, можно заняться поэзией, как в литературном объединении , которым руководит поэт. Знакомые и друзья Айдара знают, что у него всегда масса идей и замыслов. Когда он идет своей неспешной походкой с пространной улыбкой, будьте уверены: Айдар обдумывает очередной глобальный проект.Фаина ПЕРОВСКАЯ. в Уфе> от 30.03.05 г.
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