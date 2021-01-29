Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 29–31 января

Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 29–31 января

Вчера, 17:12КультураАндрей Королев
Mkset рассказывает о главных событиях в столице Башкирии, на которые стоит обратить внимание в конце января.

29 января. Выставка

Выставка репродукций картин на холсте «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны» посвящена творчеству величайших художников Северного Возрождения — Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего. За пять веков их имена то возносились до небес, то растворялись в забвении. Питер Брейгель Старший написал за свою жизнь чуть более сорока картин, Иероним Босх — еще меньше: около двадцати пяти. Все они разбросаны по лучшим музеям мира и частным коллекциям, даже в музее родного города Босха представлены только фоторепродукции его работ — этим объясняется наличие в экспозиции исключительно репродукций на холсте в технике жикле.

Место: галерея «Ижад»

Цена: 200-250 руб.

30 января. Концерт «Alkonost»

Акустическая программа группы, которая в 90-х стала одним из родоначальников фолк-метал сцены в России. Группу представляют как сумму нескольких слагаемых: это яркая и узнаваемая мелодика, сильный и в то же время мягкий, необычный для жанра женский вокал, а также сказочная и мистическая лирика с уклоном в фэнтези.

Место: ресторан «Браухаус»

Цена: 700 руб.

30 января. Выставка

Персональная выставка уфимской фотохудожницы Сауле Халиуллиной «Легенда».

— Для меня женская история всегда была особо интересной темой, поэтому героические тюркские женщины, чей образ стальной нитью протянулся сквозь всю историю родного края, захватили моё сердце и воображение. Интересно было разглядеть их лица, услышать голоса, воспоминания о которых стерлись и нет уже их свидетелей. Проект позволил с большой долей художественного вымысла оживить образы героических праматерей. Вот они, настоящие, с морщинками вокруг глаз, с тонкими кистями, с волосами, выбившимися из-под платка. Каждая из нас может увидеть сильную и отважную в отражении зеркала. Это придаёт сил и окрыляет.

Место: кинотеатр «Родина»

Цена: бесплатно

31 января. Онлайн-концерт Flying Lotus

Американский рэпер и продюсер Flying Lotus обрел популярность, когда делал заставки для мультканала Adult Swim, а треки для сериала Adventure Time славы только добавили. За почти 15 лет карьеры музыкант пришел к неповторимому звучанию и — в хорошем смысле — странным композициям.

Место: платформа Bandsintown Plus

Цена: от 500 руб.

31 января. Опера «Дон Жуан»

Оперу Моцарта «Дон Жуан» за два с лишним века ставили, мягко говоря, немало: неотразимое обаяние главного героя давно вышло за пределы произведения и пленяет зрителей эпоха за эпохой. Свой вариант изображения героя предложил главный режиссер Башкирского театра оперы и балета, лауреат «Золотой маски» Филипп Разенков. Mkset писал большой материал об уфимской премьере оперы.

Место: театр оперы и балета

Цена: 550 — 1000 руб.

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