Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 29–31 января

Выставка репродукций картин на холсте «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны» посвящена творчеству величайших художников Северного Возрождения — Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего. За пять веков их имена то возносились до небес, то растворялись в забвении. Питер Брейгель Старший написал за свою жизнь чуть более сорока картин, Иероним Босх — еще меньше: около двадцати пяти. Все они разбросаны по лучшим музеям мира и частным коллекциям, даже в музее родного города Босха представлены только фоторепродукции его работ — этим объясняется наличие в экспозиции исключительно репродукций на холсте в технике жикле.