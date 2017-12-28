Радость к празднику: В Уфе вышли в свет аудиокниги Мустая Карима для детей

В диск под названием «Радость нашего дома» вошли одноименная повесть и цикл рассказов «Детские рассказы Альфии».

В Уфе увидели свет аудиокниги с детскими произведениями Мустая Карима. Как сообщили в минкульутры РБ, этот проект выпущен на средства гранта главы Башкирии к 100-летию великого поэта, прозаика и писателя. Идея выпуска принадлежит директору Национального молодежного театра, известному актеру и режиссеру Азату Зиганшину.

- Иногда таких простых вещей человеку не хватает, все простое, самое милое, дорогое, нежное, теплое остается в стороне, - поделился впечатлениями с корреспондентом агентства Башинформ о работе над аудиокнигой Азат Зиганшин. - Иногда в машине едешь, ребенок сидит в кресле, таких проектов не хватает. Когда слушаешь, попадаешь в иную атмосферу и начинаешь это видеть, мозг начинается фантазировать, воображать и работать.

В диск включены повесть «Радость нашего дома» и прозаические миниатюры «Туда или сюда?», «Скворчонок», «В березовом лесу», «Когда Дед Мороз был маленьким», объединенные в цикл «Детские рассказы Альфии». Хронометраж диска составляет три часа.

Текст в переводе Ильгиза Каримова прочитал народный артист Башкирии, актер Молодежного театра Марат Курбангалиев, обладающий насыщенным баритоном. Его сопровождает музыка Ришата Сагитова, написанная 12 лет назад для спектакля «Радость нашего дома». Ее исполняет струнный квинтет Национального симфонического оркестра РБ и флейтист Радик Динахметов.

- Мы решили не идти по пути радиоспектакля, потому что захотелось подчеркнуть главенствующую роль автора, рассмотреть эту историю не с точки зрения персонажей, исполнительской трактовки, а с точки зрения автора, - рассказал главный режиссер театра Мусалим Кульбаев.