В ритме вальса: на студенческом балу в Уфе танцевали иностранцы

Более 50 пар студентов и преподаватели из семи вузов Башкирии исполнили бальные танцы на музыку русских композиторов.

Накануне в колонном зале Министерства сельского хозяйства РБ в Уфе прошел ежегодный межвузовский студенческий бал, в котором приняли участие более 50 пар студентов из педагогического, нефтяного, авиационного, медицинского, аграрного университетов, а также института искусств и Башгосуниверситета.

Среди участников бала оказались не только местные студенты, но и жители Казахстана, Китая и Зимбабве, обучающиеся в Башкирии.

Фото: Артур Салимов.

Фото: Артур Салимов.

Участники бала исполнили такие популярные танцы, как полонез, менуэт и серию вальсов. Разнообразие в действие внесли также вокальные выступления вузовских творческих коллективов. Любопытно, что аккомпанировали танцующим парам музыканты, которые также являются студентами или преподавателями вузов.

Все участники нынешнего бала отметили, что в этом году он проходит с особенно большим размахом. Готовиться к нему начали задолго до бала, репетировали и волновались под руководством профессиональных хореографов.