В ритме вальса: на студенческом балу в Уфе танцевали иностранцы
Накануне в колонном зале Министерства сельского хозяйства РБ в Уфе прошел ежегодный межвузовский студенческий бал, в котором приняли участие более 50 пар студентов из педагогического, нефтяного, авиационного, медицинского, аграрного университетов, а также института искусств и Башгосуниверситета.
Среди участников бала оказались не только местные студенты, но и жители Казахстана, Китая и Зимбабве, обучающиеся в Башкирии.
Участники бала исполнили такие популярные танцы, как полонез, менуэт и серию вальсов. Разнообразие в действие внесли также вокальные выступления вузовских творческих коллективов. Любопытно, что аккомпанировали танцующим парам музыканты, которые также являются студентами или преподавателями вузов.
Все участники нынешнего бала отметили, что в этом году он проходит с особенно большим размахом. Готовиться к нему начали задолго до бала, репетировали и волновались под руководством профессиональных хореографов.
В итоге даже те, кто никогда раньше не исполнял бальные танцы, достойно показали себя на балу и наверняка почувствовали себя бы на мгновение барышнями и кавалерами из Серебряного века.