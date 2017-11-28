В Дрездене пройдет фотовыставка «Башкортостан – жемчужина России»

В экспозицию вошли 40 работ талантливых фотографов республики.

15 января 2018 года в Русском культурном институте города Дрезден в Германии пройдет выставка документальной и художественной фотографии «Башкирия – жемчужина России», сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.

В экспозицию вошли 40 фотографий членов фотоклуба, которые рассказывают о сегодняшнем дне Башкортостана, его красотах, людях и культуре.