В Дрездене пройдет фотовыставка «Башкортостан – жемчужина России»

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В экспозицию вошли 40 работ талантливых фотографов республики.
15 января 2018 года в Русском культурном институте города Дрезден в Германии пройдет выставка документальной и художественной фотографии «Башкирия – жемчужина России», сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.
В экспозицию вошли 40 фотографий членов фотоклуба, которые рассказывают о сегодняшнем дне Башкортостана, его красотах, людях и культуре.
Выставка была представлена в Германии в рамках «Дней культуры РБ в Германии», посвященных 20-летнему юбилею побратимских отношений городов Уфы и Галле.
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