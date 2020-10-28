В Башкирии к Новому году выйдет мультфильм про героев-богатырей

По данным издания, мультик создаётся при поддержке министерства культуры и правительства Башкирии. Мультипликационная картина будет носить название «Богатырские сказки». В данное время мультипликаторы анимируют персонажей и подбирают национальную музыку.
Планируется, что мультфильм выйдет к Новому году.
Напомним, ранее в столице Башкирии на Бельском мосту проходили съёмки второй части фильма «Из Уфы с любовью. Семья года» режиссёра Айнура Аскарова. Предварительно премьера киноленты назначена на март 2021 года.