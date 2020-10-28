В Башкирии к Новому году выйдет мультфильм про героев-богатырей

В Башкирии к Новому году выйдет мультфильм про героев-богатырей

Вчера, 15:13КультураАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Киностудия «Башкортостан» готовит к выпуску полнометражный мультипликационный фильм о героях-богатырях, сообщает ИА «Башинформ».

По данным издания, мультик создаётся при поддержке министерства культуры и правительства Башкирии. Мультипликационная картина будет носить название «Богатырские сказки». В данное время мультипликаторы анимируют персонажей и подбирают национальную музыку.

Планируется, что мультфильм выйдет к Новому году.

Напомним, ранее в столице Башкирии на Бельском мосту проходили съёмки второй части фильма «Из Уфы с любовью. Семья года» режиссёра Айнура Аскарова. Предварительно премьера киноленты назначена на март 2021 года.

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