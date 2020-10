В Башкирии к Новому году выйдет мультфильм про героев-богатырей

Киностудия «Башкортостан» готовит к выпуску полнометражный мультипликационный фильм о героях-богатырях, сообщает ИА «Башинформ».

По данным издания, мультик создаётся при поддержке министерства культуры и правительства Башкирии. Мультипликационная картина будет носить название «Богатырские сказки». В данное время мультипликаторы анимируют персонажей и подбирают национальную музыку. Планируется, что мультфильм выйдет к Новому году. Напомним, ранее в столице Башкирии на Бельском мосту проходили съёмки второй части фильма «Из Уфы с любовью. Семья года» режиссёра Айнура Аскарова. Предварительно премьера киноленты назначена на март 2021 года.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter