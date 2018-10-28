Впервые в истории башкирского рока: «Бурелэр» выступили с симфоническим оркестром

Рок-группы и симфонические оркестры дают совместные концерты уже более полвека. Однако в истории башкирского рока такое знаменательное событие произошло всего лишь вчера, 27 октября, в концертном зале «Башкортостан». Необычный концерт собрал полный зал зрителей всех возрастов.

Программа стартовала с песней «Башкорттарым, укыу кэрэк» на слова башкирского просветителя Мифтахетдина Акмуллы. Мелодия курая в исполнении Артура Гайсарова добавила особое очарование этой композиции. Сборным оркестром Национального оркестра народных инструментов руководил дирижер Линар Давлетбаев.

Каждый последующий номер сопровождался небольшим рассказом предыстории песни. Ильшат Абдуллин на протяжении всего концерта вел душевную беседу со своими зрителями.

- Мы очень волнуемся, ведь такой концерт в истории нашей группы впервые. Энергетика, исходящая от вас, нас заряжает, я чувствую это, - сообщил Ильшат.

Между выступлениями бас-гитарист группы Денис Ибрагимов поздравил свою маму с днем рождения, подарив ей букет роз, чем привел к умилению зрителей.

На концерте, в основном, исполнялись хиты группы, как «Минен йондозом» (саундрек к одноименному фильму Тансулпан Буракаевой), «Лирика», «Мэнгелеккэ», «Корэш йэшэу хакына», «Ашкынып коткэн минуттар». Эти и другие песни оркестровали композиторы Марат Татурас, Шаура Сагитова, Светлана Гребенкина. Были и песни с нового альбома «Бурелэр», такие как «Билет», «Хин». Напомним, средства на выпуск этого альбома «Бурелэр» собрали через краудфандинговую площадку.

Ильшат Абдуллин также признался, что перед концертом в течение нескольких дней брал уроки вокала у народного артиста Башкортостана и Татарстана, заслуженного артиста России Идриса Газиева. На концерте они спели известную песню композитора Рима Хасанова – «Мэнгелек мохэббэт».

- Ты очень богатый человек, Ильшат. У тебя очень богатый внутренний мир. Пусть такие праздники в твоей жизни будут чаще, - пожелал своему ученику известный певец.

Группа «Бурелэр» на башкирской эстраде существует около десяти лет. Фронтмен группы Ильшат Абдуллин признается, что их главной целью и мечтой всегда был сольный концерт с симфоническим оркестром.

- Эта мечта сегодня исполнилась. Я верю, что все мечты исполняются, так что, не переставайте мечтать! - обратился он к своим зрителям.

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