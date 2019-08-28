Гран-при кинофестиваля «Серебряный Акбузат» взял фильм из Якутии
Статуэтку победителя и сертификат на 1 млн рублей получила режиссер фильма «Надо мною солнце не садится» Любовь Борисова.
Кроме того, якутский фильм был признан лучшим игровым полнометражным фильмом и в категории «Социальное и мотивационное кино». Напомним, дебютный фильм Любови Борисовой был признан лучшим на ММКФ и получил «Золотого Георгия».
В этой же категории лучшей короткометражкой признан «Чай» (реж. Шокир Холиков, Узбекистан), приз «За раскрытие актуальной темы» получил короткометражный фильм «Я не хочу быть крестьянином» (реж. Танги Ле Крас, Франция).
В номинации «Национальное и этническое кино» лучшим фильмом признан ромком Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью» (Башкирия). Лучшей короткометражкой признана «Изгородь» (реж. Михаил Кулунаков, Республика Алтай). Приз за лучший документальный фильм получила еще одна уроженка Башкирии Кирстен Гайнет (в настоящее время проживает в Турции) за работу «О чем грустит наш дом».
Также за лучшую режиссерскую работу» награжден режиссер Бекзат Пирматов из Кыргызстана (фильм «Аврора»), за лучший сценарий — Артем Темников (фильм «Кровь», Москва), за лучшую операторскую работу — Семен Аманатов, работавший оператором в фильме «Царь-Птица» (Саха-Якутия).
Спецприз от общественного деятеля Каринэ Хабировой получил фильм «Девушка и море» (реж. Азизжан Заиров и Мухамед Мамырбеков, Казахстан). Спецприз им. Амира Абдразакова — «Султан Агунг» (реж. Ханунг Брамантио, Индонезия).
Специальные призы Всемирного курултая башкир вручены актрисе Нурие Ирсаевой, режиссерам Роману Пожидаеву и Руслану Юлтаеву. Спецприз мэрии Уфы вручен за операторскую работу Сергею Ландо в фильме «Последний Вальс» (Санкт-Петербург).
Что касается призов от СК РБ, то приз Гильвана Амирова за лучшую операторскую работу получил Рафаил Сарваев за фильм «Внеклассный урок» (Башкортостан), приз Малика Якшимбетова за национальный дух — Айбек Дайырбеков («Песнь древа», Кыргызстан).
Специальный приз Министерства семьи и труда РБ вручен актеру Тахиру Умарову («Девушка и море», Казахстан). Фильм «Казахское ханство. Золотой трон» (реж. Рустем Абдрашов, Казахстан) получил приз «За вклад развите национального кино». Приз от художника Салавата Фидаи получил режиссер фильма «Кошачий полдень» Квон Сун Мо (Южная Корея).