Гран-при кинофестиваля «Серебряный Акбузат» взял фильм из Якутии

Кроме того, якутский фильм был признан лучшим игровым полнометражным фильмом и в категории «Социальное и мотивационное кино». Напомним, дебютный фильм Любови Борисовой был признан лучшим на ММКФ и получил «Золотого Георгия».

В этой же категории лучшей короткометражкой признан «Чай» (реж. Шокир Холиков, Узбекистан), приз «За раскрытие актуальной темы» получил короткометражный фильм «Я не хочу быть крестьянином» (реж. Танги Ле Крас, Франция).

В номинации «Национальное и этническое кино» лучшим фильмом признан ромком Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью» (Башкирия). Лучшей короткометражкой признана «Изгородь» (реж. Михаил Кулунаков, Республика Алтай). Приз за лучший документальный фильм получила еще одна уроженка Башкирии Кирстен Гайнет (в настоящее время проживает в Турции) за работу «О чем грустит наш дом».

Также за лучшую режиссерскую работу» награжден режиссер Бекзат Пирматов из Кыргызстана (фильм «Аврора»), за лучший сценарий — Артем Темников (фильм «Кровь», Москва), за лучшую операторскую работу — Семен Аманатов, работавший оператором в фильме «Царь-Птица» (Саха-Якутия).

Спецприз от общественного деятеля Каринэ Хабировой получил фильм «Девушка и море» (реж. Азизжан Заиров и Мухамед Мамырбеков, Казахстан). Спецприз им. Амира Абдразакова — «Султан Агунг» (реж. Ханунг Брамантио, Индонезия).

Специальные призы Всемирного курултая башкир вручены актрисе Нурие Ирсаевой, режиссерам Роману Пожидаеву и Руслану Юлтаеву. Спецприз мэрии Уфы вручен за операторскую работу Сергею Ландо в фильме «Последний Вальс» (Санкт-Петербург).

Что касается призов от СК РБ, то приз Гильвана Амирова за лучшую операторскую работу получил Рафаил Сарваев за фильм «Внеклассный урок» (Башкортостан), приз Малика Якшимбетова за национальный дух — Айбек Дайырбеков («Песнь древа», Кыргызстан).