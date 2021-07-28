Уфимские писатели могут поучаствовать онлайн в «БеспринцЫпных чтениях»

«Сотрудничество билетных сервисов МТС с «БеспринцЫпными чтениями» началось еще в 2017 году. Сегодня мы вместе анонсируем не просто онлайн-трансляцию, а уникальный театральный цифровой продукт. Выходя за пределы музыкальных проектов, мы покажем, что театр в цифре тоже возможен. Мы будем и дальше экспериментировать с онлайн-форматами, чтобы, несмотря ни на что, проводить культурные и развлекательные события», — отметил генеральный директор «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин.