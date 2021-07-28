Уфимские писатели могут поучаствовать онлайн в «БеспринцЫпных чтениях»

28 августа в 19:00 на платформе МТС Live и в социальных сетях МТС Live звезды театра и кино прочитают со сцены рассказы писателей со всей России. Подключиться к бесплатной трансляции смогут все желающие.
В фестивале примут участие писатели Александр Цыпкин, Александр Маленков, Александр Снегирев и актеры Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган, Антон Косточкин. В этом году проект впервые пройдет полностью в цифровом формате. Его основная цель — поддержка и популяризация современной русской литературы.
Подать заявку на участие в фестивале можно до 1 августа. Для этого нужно прислать рассказ от пяти до семи тысяч знаков на besprintsypno@mts.ru с пометкой в теме письма «Город. Писатель — Имя». В середине августа организаторы выберу писателей, чьи рассказы озвучат звезды театра и кино.
В 2019 году «БеспринцЫпные чтения» прошли в Иркутске, Калининграде, Уфе, Екатеринбурге, Сочи, Новосибирске и Москве. Фестиваль посетили более 10 тысяч человек, а заявки на участие подали более тысячи авторов и артистов.
«Сотрудничество билетных сервисов МТС с «БеспринцЫпными чтениями» началось еще в 2017 году. Сегодня мы вместе анонсируем не просто онлайн-трансляцию, а уникальный театральный цифровой продукт. Выходя за пределы музыкальных проектов, мы покажем, что театр в цифре тоже возможен. Мы будем и дальше экспериментировать с онлайн-форматами, чтобы, несмотря ни на что, проводить культурные и развлекательные события», — отметил генеральный директор «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин.