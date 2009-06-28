На рок-фестивале Хаматова зажигала под Шевчука
28 июня 2009, 23:29Культура
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Казань на «Сотворение мира» актриса прибыла инкогнито, но остаться незамеченной не смогла. Очень быстро о ее приезде стало известно журналистам, хотя Чулпан продолжала прятаться за темными очками. То, что столичная знаменитость оказалась в столице Татарии совсем не удивительно. Во-первых, это ее родной город, а во-вторых, Хаматова – большая поклонница рок-музыки. Однако, была и еще одна причина – выступление на фестивале Юрия Шевчука.
Говорят, что в последнее время 52-летнего музыканта и 33-летню актрису связывают очень теплые отношения. И хотя их не видели вместе, Хаматова от души зажигала, когда на сцену вышел лидер «ДДТ». Чулпан так расплясалась, что даже порвала и рассыпала бусы, которые бросились собирать стоящие рядом зрители. Актриса вовсе не хотела афишировать свое присутствие на фестивале, но организаторы настояли на том чтобы она поприветствовала публику со сцены.
- Мне безумно приятно присутствовать с вами на этом фестивале, - без подготовки сказала Чулпан. – Лет 20 назад я сама с удовольствием приходила сюда на рок-концерты. И теперь здесь просто необыкновенная энергетика.
Сделать МедиаКорСеть основным источником в Яндекс.Новости
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей