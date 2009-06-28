На рок-фестивале Хаматова зажигала под Шевчука

Говорят, что в последнее время 52-летнего музыканта и 33-летню актрису связывают очень теплые отношения. И хотя их не видели вместе, Хаматова от души зажигала, когда на сцену вышел лидер «ДДТ». Чулпан так расплясалась, что даже порвала и рассыпала бусы, которые бросились собирать стоящие рядом зрители. Актриса вовсе не хотела афишировать свое присутствие на фестивале, но организаторы настояли на том чтобы она поприветствовала публику со сцены.