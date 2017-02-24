На боевой высоте: в Уфе прошел фестиваль патриотической песни

26 мая в амфитеатре за Конгресс-холлом для уфимцев и гостей города звучали песни, которые в моменты военных конфликтов помогали нашим бойцам выстоять в тяжелейшем бою, воодушевляли их на победу.

Великая Отечественная война, войны в Афганистане, Чечне, Югославии, Сирии — каждая до сих пор отзывается в сердцах народа скорбью по погибшим солдатам — нашим отцам, дедам и прадедам. 26 мая в амфитеатре за Конгресс-холлом для уфимцев и гостей города звучали песни, которые в моменты военных конфликтов помогали нашим бойцам выстоять в тяжелейшем бою, воодушевляли их на победу. В качестве почетных гостей на мероприятие были приглашены ветераны и матери погибших воинов.

Вот уже в четвертый раз на уфимской земле прошел фестиваль «Боевая высота», собирающий на одной сцене известных авторов и исполнителей ветеранской и патриотической песни со всей России и уже ставший одной из добрых традиций столицы республики. Также он служит прекрасной возможностью заявить о себе: многие имена участников конкурсов военно-патриотической песни, звучащие с этой сцены, становятся настоящим открытием.

В этом году на мероприятии также впервые выступили известные уфимские группы — VIA CHAPPA и «Год Змеи».

- Патриотизм — хорошая штука, когда он не навязан и человек самостоятельно принимает решение быть патриотом. Я считаю себя адекватным патриотом без лишних эмоций. Патриотизм музыканта в том, что мы поем песни на родном, русском, языке. Песни нам помогает писать вдохновение. Благодаря ему же в наших текстах мы говорим и о Родине тоже.поделился с корреспондентом «МедиаКорСети» музыкант, участник коллективов Via Chappa и Damask Булат Аминов.

Активное участие в фестивале приняли военно-патриотические клубы и клубы исторической реконструкции. ДОСААФ РБ предоставил военную технику, которую с интересом изучали самые юные зрители. На выставке «Тайны солдатского поля представители Регионального отделения «Поискового движения России» в Республике Башкортостан представили необычные находки с полей боев. МЧС организовало солдатскую кухню с традиционными блюдами — мясной гречневой кашей и горячим сладким чаем.

- Что такое патриотизм? Это любовь к Родине, традициям, земле, родителям — ко всему, что связано с жизнью каждого из нас. Любовь до отдачи, не требующая ничего взамен. Воспитывать патриотизм нужно с молоком матери. Научить ребенка любить Родину — это как научить его кушать, читать, писать. Посмотрите, сколько сегодня здесь молодежи. Они смотрят на настоящих мужиков, которые выходят петь настоящие песни — песни о героизме, о подвиге. Вот он, образец для подражания! В них люди говорят о том, что пережили, о чем думали. Дай Бог, чтобы молодые ребята благодаря этому что-то для себя осознали.отметил протоиерей Виктор Иванов, руководитель православного военно-патриотического объединения «Александр Невский».

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Основная задача, вложенная организаторами в идею фестиваля, — передать чувство патриотизма современному поколению. По большому количеству присутствующей на мероприятии молодежи можно сказать, что им это удалось. Одни мальчишки и девчонки окружили ограждение вокруг сцены, другие — пробовали солдатскую кашу на полевой кухне, третьи — устраивались поудобнее на лужайке и слушали песни — рассказы участников боевых конфликтов, помогавшие им выжить в горниле войны. Из вот таких «музыкальных рассказов» ребята могут узнать гораздо больше, чем из учебников истории. И, возможно, многие из них, проникнувшись подвигом своих отцов, дедов и прадедов, начнут более ответственно относиться к истории своей страны, беречь ее настоящее и заботиться о ее будущем.

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