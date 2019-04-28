Зрители Первого канала удивились победе дочери Алсу в шоу «Голос.Дети»

Вчера, 27 апреля, после повтора финала шоу Первого канала «Голос.Дети» известный артист Максим Галкин разместил на своей странице в Instagram видео, в котором признал победителем шоу Ержана Максима.

- Мы вчера всей семьей слали за него смс-ки, - сказал Максим Галкин. – Он спел невероятно.

По словам Максима Галкина, победительница шоу Микелла Абрамова (дочь Алсу) «тоже хорошо поёт, но она объективно отстаёт от всех участников финала», а ее родители, к сожалению, «не соизмерили свое информационное влияние, и многие их звездные друзья «топили» за девочку».

- Такой возможности нет у других родителей, и произошел драматический перекос, - сказал Максим Галкин. – А победитель, я считаю один – Ержан Максим.

- Не травите, пожалуйста, Микеллу, - добавил артист.

В другом видео на странице Максима Ержана в Instagram Максим Галкин признался, что «постарается сделать всё, чтобы его дети никогда ни в каких конкурсах не участвовали, потому что это невыносимо больно, особенно когда несправедливо».

Зрители Первого канала в соцсетях удивились результатам голосования в финале шоу. Микелла Абрамова победила почти с двойным перевесом. За нее проголосовали 56,5% зрителей, за Ержана — 27,9%, за Кузакова — 15,6%. Хотя у тех, кто смотрел выступления детей, сложилось четкое ощущение, что Ержан и Кузаков пели лучше.

Гендиректору Первого канала Константину Эрнсту пришлось отреагировать на эмоции зрителей по поводу несправедливости результатов песенного конкурса. На сайте телеканала он выступил с заявлением:

- За все сезоны проекта мы впервые столкнулись с ситуацией, когда и у нас, и у зрителей возникли вопросы к используемой в «Голосе» системе подсчета голосов. Активность звонков и смс в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда.

- Является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам — это нам предстоит выяснить, - сообщил он. - Публикация итогового протокола – самый первый шаг, за которым последуют другие. Именно эти результаты мы получили 26 апреля в тот момент, когда были закрыты линии для голосования в финале шоу «Голос.Дети».

- Количество поданных голосов — единственный принцип, который заложен в формате для определения победителя и использовался нами в течение шести лет, - объяснил Эрнст. - Воздействовать на результаты мы не имеем права.

- Первый канал будет информировать о результатах начатой проверки.

Мы не можем позволить, чтобы на честность «Голоса» была брошена тень.