Глава Башкирии вручил Ильдару Абдразакову орден Салавата Юлаева

Накануне, 27 апреля, в Уфе гала-концертом завершился I Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Яркое мероприятие было приурочено к 20-летию творческой деятельности артиста.

На сцене Башкирского государственного театра оперы и балета в этот вечер собрались друзья артиста, а в зале – преданные почитатели его таланта.

За дирижёрским пультом Национального симфонического была главный дирижер итальянского Королевского оперного театра Валлонии в Льеже Сперанца Скапуччи. На сцену вместе с Ильдаром Абдразаковым вышли солист Мариинского театра Сергей Скороходов, а также солисты Международной академии музыки Елены Образцовой Алёна Соболевская и Гамид Абдулов.

Гала-концерт посетил глава республики Рустэм Хамитов, который по окончании праздника вышел на подмостки и вручил Ильдару Абдразакову орден Салавата Юлаева.

– Это действительно заслуженная награда, – сказал Рустэм Хамитов. – Ильдар Амирович очень много делает для нашей республики. Замечательный человек, великолепный, самый лучший в мире голос. Хочу сказать, что мы гордимся и счастливы, что вы у нас есть. Огромное вам спасибо!

Артист сердечно поблагодарил его за такую высокую оценку его творчества.

– Это стимул к тому, что дальше нужно работать, – сказал он. – Идти вперёд и продолжать то, что мы начали.