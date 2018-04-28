Геолог из Башкирии создал в частном доме уникальный Музей камня

Музей камня в небольшом селе Вознесенка примерно в 250 километрах от Уфы по праву считается местной достопримечательностью и даже визиткой района. Здесь проводятся экскурсии со всех концов республики, страны, сюда приезжают дети и взрослые.

Сергей Сирота, котрого, к сожалению, мы не застали на месте, собирает камни с седьмого класса. Его хобби уже давно переросло в нечто большее — сегодня мужчина собирает камни по всей России, в его коллекции в частном жилом доме на полках топазы, алмазы, бирюза, нефриты и кораллы. Некоторым из камней более четырех миллионов лет.

Из огромных валунов Сергей делает миниатюрные картины: сначала распиливает камень на несколько частей, а затем их долго шлифует в своей уютной мастерской у дома. Каждая такая «каменная» картина создается около двух недель. Увлечение приносит небольшой заработок — Сергей Сирота создает украшения и подвески.