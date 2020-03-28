20 лет исполнилось альбому Земфиры «Прости меня, моя любовь»

Новостью поделились в официальном ВК-сообществе певицы. Это второй студийный альбом группы нашей знаменитой землячки, который также часто называют «П. М. М. Л.» - так отмечена заглавная песня в трек-листе.

Альбом стал самым продаваемым диском в России в 2000 году. По продажам превысил отметку в полтора миллиона экземпляров, а в 2010 году занял 43-е место в списке «50 лучших русских альбомов всех времен», составленный журналом «Афиша» по итогам опроса молодых российских музыкантов.

Презентация альбома состоялась на «Нашем радио», где певица призналась, что первоначально планировала назвать альбом «Эндорфины».