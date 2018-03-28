В Уфе пройдет конкурс чтецов Корана

5-6 мая состоится восьмой уфимский межрегиональный конкурс чтецов Корана среди девочек, девушек и женщин.

Конкурс пройдет 5 и 6 мая по адресу проспект Октября, 81. 5 мая в 14:00 начнется отборочный тур.

Девочкам до 6 лет нужно будет прочитать от суры «Аль-Адият» до конца Корана.

7-10 лет — от суры «Аль-Бурудж» до конца Корана.

11-13 лет — от суры «Ан-Наба» до конца Корана (30-й Джуз).

14 лет — от суры «Аль-Мульк» до конца Корана (29 и 30 Джузы).

Возраст не ограничен — Три Джуза и более.

6 мая мероприятие начнется в 8:00. В 9:00 пройдет церемония открытия конкурса и финал в детской номинации, а после отборочный тур среди взрослых и подведение итогов.