Писательница Гузель Яхина: «Мечтаю, чтобы Зулейху сыграла Чулпан Хаматова»

Автор бестселлера «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина посмотрела постановку в Башкирском драмтеатре.

Автор знаменитого романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина посетила Уфу и посмотрела постановку по своему произведению в Башдрамтеатре. За несколько часов до спектакля писательница встретилась с журналистами.

Айрат Абушахманов: «Ставить спектакль при живом авторе невероятно тяжело»

- В Уфу я приехала с очень большим волнением. Волнуюсь с 24 ноября – с даты премьеры спектакля, - сказала Гузель Шамилевна. - Я старалась не волновать Айрата (Абушахманова, режиссера-постановщика, - прим. ред.), ничего ему не писать, но, правда, очень переживала за актеров. Приезд в Уфу для меня долгожданный.

- Живой автор – это очень трудно и волнительно, - говорит, улыбаясь, Айрат Абушахманов. - Самое страшное, что он может сказать после просмотра спектакля: «Я этого не писал». Актеры ждут и надеются, верят, что Гузель все понравится.

Роман, как рассказывал Абушахманов, было очень сложно ставить на сцене из-за длительности событий, описываемых в романе. Среди зрителей после премьеры возникали разногласия, надо ли после покупки билета на спектакль, к нему «готовиться», читать роман, или можно пойти и считывать все со сцены. Гузель Яхина отметила, что роман и постановка – могут быть разными по восприятию произведениями, и прочтение произведения до или после просмотра не должно иметь большого значения.

Продолжения… не будет

Гузель Яхина предупредила, чтобы читатели не ждали продолжения «Зулейхи...». Единственный шанс узнать, как сложилась жизнь Юсуфа после отъезда из Семрука – посмотреть фильм по роману. На телеканале «Россия» планируются съемки картины, в которой будет экранизирована последняя глава. Однако об экранизации романа Гузель Шамилевна говорит очень осторожно, упоминая о значительной стоимости процесса, необходимости натурных съемок в Сибири. Единственное, о чем она рассказала журналистам, что фильм планируется из восьми серий, варианты сценария уже готовы, есть режиссер и продюсер.

- Единственное, о чем мечтаю – чтобы главную роль в фильме сыграла Чулпан Хаматова, но решение о выборе актеров, разумеется, будет принимать телеканал «Россия», - сказала Гузель Шамилевна. - Совершенно точно, писать продолжение «Зулейхи…» я не буду. Я вышла из зоны притяжения первого романа, а отходила я долго. Когда я села писать второе произведение, я читала и понимала – это та же Зулейха, только в профиль. Поэтому мне потребовалось очень много времени, чтобы выйти из этого состояния, и вернуться в него я уже не смогу.

Как рассказала писательница, заключены договоры о переводе романа на 29 языков, 20 книг уже вышло, девять ожидает выхода. Английская версия романа выйдет осенью. В Татарстане книга вышла на шрифте Брайля, а во Франции издали книгу в версии для слабовидящих, в увеличенном формате.

Изначально «Зулейха…» была сценарием, позже материал был развернут в роман. Этим объясняется сценарная основа, структура романа. Гузель Яхина рассказала также, какие писатели оказали на нее, как на писателя, значительное влияние. Оказалось, что это Пушкин, Достоевский, Хемингуэй, из современных – Людмила Улицкая.

Фото: Шаура Гаппасова

- На ее книгах я выросла, - сказала Гузель Шамилевна. - И для меня было очередным подарком судьбы, что она написала предисловие к «Зулейхе…» и тем самым дала роману путевку в жизнь. Еще есть Елена Чижова, Евгений Водолазкин – это авторы, которым я доверяю, книги которых я жду.

«Зулейху…» поставят на ее новой «родине», в Сибири

Говоря о попытках театральных постановок «Зулейхи», Гузель Шамилевна отметила, что было создано несколько эскизов, и один из них – режиссером из Уфы Искандером Сакаевым. Эскиз был показан летом 2016 года на сцене МХТ им.Чехова. Дальше эскиза дело не пошло и пока как спектакль работа Сакаева не состоялась.

- Следующее знакомство состоялось с режиссером Абушахмановым, и я очень рада, что первое рождение «Зулейхи…» на сцене состоялось именно в Башдраме, в Уфе, - сказала Гузель Яхина. - Третье знакомство состоялось с Талгатом Батталовым: 18 июля в новосибирском театре «Старый дом» ожидается премьера спектакля по роману.

- При таком внимании к роману со стороны режиссеров, есть ли у вас пожелания по его воплощению на сцене или экране?

- При передаче романа на постановку или экранизацию автор, как мне кажется, принимает одно единственное решение - доверяет он режиссеру или нет. Если доверяет – он отходит от процесса, не довлеет и не вмешивается, - отметила Гузель Яхина.

- Мне кажется, чем свободнее будет режиссер, тем лучше, это даст возможность родится роману как произведению на экране или на сцене. В случае с Айратом я посмотрела один спектакль - «Черноликие», и поняла, что отдала роман в надежные руки.

- Доверие автора - это тяжело и ответственно, - говорит Айрат Абушахманов. - Иногда хочется, чтобы кто-то корректировал, подсказывал. У меня же была полная свобода. Было трудно, потому что роман набирал успех, и постоянно были вопросы – «А сможете ли вы поставить спектакль, не опозоритесь ли?». Несколько раз одолевали сомнения и мне хотелось оставить работу над постановкой. Я боялся. Глаза закрывал ночью и видел зрителя, который читал роман, и который знает, как надо топить 300 человек, а у меня это не получилось – актеров столько нет. И я прямо представлял, как толпами люди покидают спектакль во время антракта. Мне не хотелось быть иллюстратором, свое, режиссерское слово сказать хотелось. Для некоторых эпизодов приглашали каскадеров из цирка, учили Зулейху тонуть и всплывать.

Как выяснилось, и с автором инсценировки Ярославой Пулинович Гузель Шамилевна не обсуждала будущую работу. Драматург работала самостоятельно и познакомились они только тогда, когда вся работа по инсценировке была завершена.

- В спектакле очень много пластов и планов, роман многослойный, - делится «кухней» Айрат Абушахманов. - Магистрально были две линии – это женская судьба и судьба государства. Как в капле воды отражается океан, так и через судьбу Зулейхи мы хотели показать слом огромной страны. Надеемся, вывезем спектакль на гастроли и фестивали. По театральным меркам, это очень молодой спектакль. Планируем гастроли в Санкт-Петербург и в Казань. За казанцев, правда, волнуюсь, не знаю, как воспримет постановку татарский зритель. Вообще, я прочел роман очень давно, когда ставил спектакль в Астане. Книги тогда еще не было, только ее электронный вариант. Прочел и плакал – я был второй месяц в Казахстане, было тяжело и трудно. В первую очередь тронула женская судьба. А когда начал над ним работать, анализировать, судьба Игнатова тоже не оставила равнодушным. В спектакле, как мне кажется, линия Игнатова такая же сильная.

Секрет успеха романа по мнению Гузель Яхиной – это личная истории женщины, которая нелюбима мужем, которая теряет детей, нелюбима свекровью, которая полюбила врага.

- Это Женщина без привязки к национальности, - говорит автор. - Возможно, именно это интересно. Я хотела написать произведение, где на одном уровне будет исторический роман с национальным колоритом, на другом уровне - история женщины, которая отвечала бы на какие-то вечные вопросы. Мой план-максимум был - издать книгу, а то, что роман обрел бешеную популярность для меня, откровенно говоря, стало подарком. То, что было потом - это выше всех адекватных ожиданий. Когда я писала второй роман «Дети мои», было очень много страхов. Я счастлива, что вторая книга написана и сдана, и увидит свет в мае этого года. Я хотела написать второй роман непохожим, и даже прописывала себе творческую задачу - сделать другой текст. Мне посчастливилось пообщаться с Евгением Водолазкиным, он рассказывал мне о том, как он писал роман «Авиатор» после грандиозного успеха романа «Лавр». Мне хотелось сделать иной текст. Надеюсь, это получилось.

Тексты из нового романа Гузель Яхиной будут диктоваться на Тотальном диктанте в апреле.

- Тексты называются «Утро», «День» и «Вечер», они описывают кусочки дня учителя немецкой словесности, это один эпизод. «Дети мои» - это роман о человеке, точнее о его «вылуплении», о том, как он преодолевает страхи, точнее погружаясь в любовь, он эти страхи в себе взращивает, но находит силы эти страхи преодолеть. Роман о любви и взаимоотношениях российских, советских немцев с государством, - пояснила Гузель Яхина. - По специальности я учитель немецкого языка. Поэтому то, что написано про немецкую культуру - это мне близко, я этим занималась с детства, потом в институте, получала образование в Боннском университете.

«Написание романа - это отношениями мужчины и женщины»

Романами дело не ограничивается. Из-под пера Гузель Яхиной уже вышли несколько рассказов и эссе, они есть в открытом доступе.

- Роман – это такие сложные, такие притягательные взаимоотношения, что хочется в них падать опять и опять, - говорит Гузель Шамилевна. - Наверное, это можно сравнить с отношениями мужчины и женщины. Одно дело короткий флирт – рассказ, другое дело – длительные отношения - роман. Рассказы и эссе пишутся на эмоции, быстро – несколько дней, пару недель. А взаимоотношения автора с романом могут продолжаться долго, много месяцев, а то и несколько лет. И эти отношения меняют очень сильно и автора. Попытка войти в текст и выйти из него другим человеком – это, как мне кажется, самое ценное для автора. К слову, роман «Зулейха открывает глаза» написался за восемь месяцев.

Тексты как лекарства

- Я рада, если книга помогла хоть кому-то, в чем-то. Значит, она была написана не зря, - считает Гузель Яхина. - В каждое время жизни у нас свои любимые тексты. К одним я запрещаю себе возвращаться, чтобы не портить первое впечатление. Я благодарна таким книгам, которые вовремя появляются в жизни. Одной из таких книг в последнее время стала для меня «Благоволительницы» Джонаттана Литтела – об офицере вермахта, идущего по завоеванной территории. Тяжелое чтение, о еврейском вопросе, о лагерях. И оно мне помогло. Но не успокоиться, не прийти в себя, а наоборот, выйти из состояния равновесия и спокойствия.

О новых книгах Гузель Яхина решила не рассказывать.

- Есть идеи, но сначала увижу книгу «Дети мои», и тогда может быть, пуповина разорвется, и можно спокойно думать о другой работе. Пока к новым «отношениям» не готова, еще не отошла.

P.S. Гузель Яхина высоко оценила спектакль Башдрамтеатра им. М. Гафури «Зулейха открывает глаза», поставленный режиссером Айратом Абушахмановым. После просмотра постановки она впервые в жизни вышла на финальные поклоны и вместе с актерами кланялась залу, который аплодировал стоя.