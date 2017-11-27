В Башкирии отложили проведение кинофестиваля «Серебряный Акбузат»

По официальным данным, это связано с реорганизацией основного организатора фестиваля – киностудии «Башкортостан».

Сегодня, 27 ноября стало известно, что сроки проведения IV Международного фестиваля национального и этнического кино «Серебряный Акбузат» перенесены на неопределенное время. Об этом сообщила дирекция фестиваля, объяснив ситуацию сложностями, возникшими в связи с реорганизацией киностудии «Башкортостан», которая и является предприятием-исполнителем фестиваля.

- Дата проведения фестиваля будет сообщена на официальном сайте кинофестиваля «Серебряный Акбузат», - сообщил представитель оргкомитета Дамир Юсупов. - Киностудия «Башкортостан» находится в процессе реорганизации из ГУП в ГАУ. Точный срок окончания реорганизации и проведения фестиваля сказать не могу. Средства на проведение фестиваля не были потрачены.

Напомним, кинофестиваль «Серебряный Акбузат» планировалось провести в декабре. Не так давно вокруг его проведения произошел скандал, связанный с тем, что независимые режиссеры не смогли попасть в число участников мероприятия.