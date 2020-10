Популярная певица из Уфы Земфира получила положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В сообщении говорится о том, 44-летняя рок-звезда сама обратилась к врачам за помощью. Выяснилось, что она заболела коронавирусом. На данный момент она проходит лечение под наблюдением врачей и находится на самоизоляции. В апреле 2020 года, когда пандемия коронавируса только начала набирать обороты, певица призвала своих поклонников сидеть дома и носить маски. Тогда она сообщила, что готовит новый альбом.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter