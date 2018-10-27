Участница шоу «Голос» из Башкирии Рушана Валеева выбрала наставником Сергея Шнура

В проекте Первого канала «Голос.Перезагрузка» Рушана Валеева спела песню на украинском языке. Ее голос очаровал всех наставников проекта – к ней повернулись все трое. После долгих раздумий, Рушана остановилась на Сергее Шнуре.

Четыре года назад Рушана Валеева принимала участие в детском варианте этого шоу. Тогда ей удача не была столь благосклонной, но ее песня из репертуара Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет» оказалась пророческой.