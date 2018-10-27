Участница шоу «Голос» из Башкирии Рушана Валеева выбрала наставником Сергея Шнура
Сегодня, 14:53КультураЗиля Аскерова
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К талантливой девушке из Аургазинского района обернулись все три наставники шоу, но Рушана выбрала Шнура.
В проекте Первого канала «Голос.Перезагрузка» Рушана Валеева спела песню на украинском языке. Ее голос очаровал всех наставников проекта – к ней повернулись все трое. После долгих раздумий, Рушана остановилась на Сергее Шнуре.
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Четыре года назад Рушана Валеева принимала участие в детском варианте этого шоу. Тогда ей удача не была столь благосклонной, но ее песня из репертуара Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет» оказалась пророческой.
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