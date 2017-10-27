Рустэм Хамитов о молодой художнице: Ее работы нашли отклик в моей душе

Глава республики побывал в Москве с рабочим визитом и посетил персональную выставку молодой художницы из Ишимбая Веры Фроловой.

Рустэм Хамитов побывал в Москве с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы республики. Хамитов провёл ряд встреч с руководством крупных компаний. На официальном сайте главы сообщается, что в ходе переговоров обсуждались вопросы расширения сотрудничества, реализации в республике крупных промышленных и инфраструктурных проектов.

Кроме того, Хамитов посетил персональную выставку молодой художницы из Ишимбая Веры Фроловой. Уроженка республики представила в качестве экспозиции 30 своих работ, посвящённых культуре и природе Башкортостана.

О Вере Фроловой известно, что она окончила факультет изобразительных искусств Уфимской академии искусств имени З.Исмагилова, с 2010 года является членом Союза художников России. Она принимает участие в республиканских, всероссийских, международных выставках, дважды лауреат Государственной республиканской молодёжной премии имени Ш. Бабича за 2013 и 2014 годы. Работы Фроловой выполнены в реалистическом стиле, главные ее темы — духовные стороны жизни человека, преемственность поколений, материнство, история башкирского народа.

Хамитову выставка очень понравилась.

- Выставка Веры Фроловой, которую я сегодня посмотрел, конечно, нашла отклик в моей душе. Я вижу узнаваемые пейзажи: Абзелиловский, Ишимбайский районы, вижу Ашу – это уже наши соседи, но по своей природе в некоторой степени продолжение нашей республики, - сказал Рустэм Хамитов.

- Мне очень понравились работы Веры Александровны. Прежде всего, импонирует то, что это классика. Действительно, всё выполнено на очень хорошем, профессиональном, высоком уровне. Работы глубокие, в том числе философские. В то же время понимаю, что Вера Фролова – еще молодой художник. Это только начало творческого пути. Поэтому хочется пожелать ей всего самого доброго, чтобы такая яркая творческая жизнь продолжалась как можно дольше, - заявил глава республики.

Примечательно, что работы других башкирских художников Хамитов также намерен представить Москве в рамках специальной программы по презентации Башкортостана в преддверии 100-летия автономии республики.