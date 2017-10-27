Фестиваль «Соцветие дружбы» собрал лучших маленьких артистов Уфы

Лучшим стал ансамбль народного танца «Жемчужина» из уфимской школы № 119.

Вчера, 26 октября, в уфимском Городском дворце культуры были подведены итоги фестиваля национальных культур народов Башкирии«Соцветие дружбы». Как сообщили в администрации Уфы, Гран-при получил ансамбль народного танца «Жемчужина», организованный при школе № 119, им руководит Фариха Муратшина.

По данным организаторов, каждый год в отборочном туре фестиваля принимают участие около 1,5 тысячи детей, представляющих более сотни творческих детских коллективов общеобразовательных учреждений, музыкальных и воскресных школ, детских садов и подростковых клубов.