Комедии, хорроры, история: чего ждать от башкирского кино в ближайшие два года

В 2018–2019 гг. в башкирском кино было оживленно — помимо уже привычных, мало кому заметных короткометражек, в регионе снимали полнометражные фильмы и даже сериал. Не столь важно их качество, точнее — очевидно, что некоторую планку они все-таки выдержали, ведь они смогли выйти за пределы местечкового проката. Казалось, что наше региональное кино — на волне якутского успеха — сумело хотя бы немного заинтересовать федерального зрителя. Сейчас, спустя два года, этот процесс — нет, не остановился, но продолжает топтаться на месте.