Комедии, хорроры, история: чего ждать от башкирского кино в ближайшие два года

В 2018–2019 гг. в башкирском кино было оживленно — помимо уже привычных, мало кому заметных короткометражек, в регионе снимали полнометражные фильмы и даже сериал. Не столь важно их качество, точнее — очевидно, что некоторую планку они все-таки выдержали, ведь они смогли выйти за пределы местечкового проката. Казалось, что наше региональное кино — на волне якутского успеха — сумело хотя бы немного заинтересовать федерального зрителя. Сейчас, спустя два года, этот процесс — нет, не остановился, но продолжает топтаться на месте.
Конечно, пандемия многое и многих срубила насмерть, и в случае с региональным кино могло быть гораздо хуже. Тем не менее это не отменяет общей стагнации отдельно взятой культурной сферы, хотя несколько релизов уже готовы выйти к своему зрителю.
Меньше месяца осталось до премьеры нового фильма Айнура Аскарова «Семья года», который на первых порах заявлялся с рабочим названием «Из Уфы с любовью 2». Тем не менее недавний трейлер говорит о самостоятельном сюжете: многодетная семья увязла в долгах и, чтобы избежать выселения, едет на телеконкурс в попытке выиграть там денежный приз. Фильм был создан по заказу республиканского Минкульта при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу РБ. Судя по позиционированию, фильм вполне может выйти в прокат за пределами республики и может заинтересовать зрителей в регионах.
Напомним, последний на данный момент фильм Аскарова «Отряд Таганок» вышел в прокат этой весной и собрал 9,9 млн руб.
Также отметим, что «в запасе» у Айнура Аскарова еще один фильм — «Буран», получивший грантовую поддержку уже не регионального, а федерального Минкульта. Фильм-катастрофа о людях, оказавшихся «в центре бушующей стихии», был снят на Свердловской киностудии в 2020 году, но пока еще не определился с прокатом. Тем не менее гендиректор киностудии мельком упомянул, что проект «уже засветили» в Китае.
На февраль 2022 года намечена премьера нового фильма Булата Юсупова «Дневник поэта» о народном поэте Башкирии Рами Гарипове. Согласно анонсу режиссера, байопик завершит историческую трилогию Булата Юсупова, которая стартовала в 2017 году с фильмом «Бабич» и продолжилась в 2019 году «Первой республикой». Последний на данный момент фильм Булата Юсупова «Первая республика» собрал в прокате 818 тыс. руб.
Ожидает своего зрителя фильм-притча «Двое видели козу» — дебютный полнометражный фильм Андрея Носкова, чья короткометражка «Личное дело» (2014) собрала немало наград на российских и международных фестивалях. Фильм о двух братьях, которые так похожи и так сильно отличаются друг от друга, пока готовится «фестивалить», о прокате пока речи не идет.
Также отметим, что ряд проектов находится в производстве киностудии «Башкортостан». В основном, это документальное кино, связанное с национальной культурой или военной историей республики. Полнометражных игровых фильмов в планах киностудии не указано.
Стоит сказать немного и об уроженцах Башкирии, которые работают за пределами республики. О новых проектах Романа Каримова пока ничего не слышно (его последний на данный момент фильм «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» собрал 46,3 млн руб.). Вадим Валиуллин снял третий сезон пензенского веб-сериала про реальных пацанов «Зёма», который выйдет на отечественных стримингах 14 сентября.
Ученица уфимской киношколы «Мидпоинт» сценаристка Лилия Янтилина совместно с основателями уфимской продакшн-студии Виталием Новиковым и Роксаной Санкиной выиграла 1 млн руб. на минувшем Московском питчинге дебютантов, который проходил в рамках 43 ММКФ. В частности, их проект «Буран» стал лауреатом в категории «Телесериалы» — это мистический триллер о журналистке и ее брате — сотруднике МЧС, который таинственным образом исчез на трассе во время бурана.
Также Виталий Новиков и Роксана Санкина вместе с режиссером и сценаристом Евгением Никитиным сняли пилотную серию хоррор-сериала «Esc», который стал победителем в конкурсе «пилотов» от канала ТВ3. Это история о геймере, который застрял во временной петле, пытаясь выиграть в онлайн-турнире и спасти жизнь девушке-самоубийце. К слову, главную роль сыграл также уроженец Уфы Аскар Нигамедзянов («Колл-центр», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Пищеблок»).
Согласно пресс-релизу телеканала, команда получит возможность развить свой проект и снять полный сезон. Ожидается, что съемки пройдут в Уфе в начале 2022 года, а в мае премьера сериала пройдет в соцсети «ВКонтакте».
Продолжает работать на поле игрового кино известный документалист Радик Кудояров. После успешного опыта с короткометражкой «Подарок» о случае во время Великой Отечественной войны он продолжил разрабатывать тему и сейчас завершает работу над вторым коротким метром «Аттракцион».