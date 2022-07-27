В новом эпизоде мультсериала «Смешарики» зрителям рассказали о Башкирии

Так, по сюжету серии Крош и Ёжик обнаруживают в лесу странные знаки, высеченные на деревьях. Авантюрист Крош настаивает, что символы на деревьях оставили пираты и следуя им можно найти спрятанное сокровище. Герои уже готовятся отправиться в приключение за несметными богатствами, как перед ними появляется Кар Карыч.