В новом эпизоде мультсериала «Смешарики» зрителям рассказали о Башкирии

В одном из эпизодов нового проекта «Азбука дружбы народов», созданного на основе полюбившегося многим мультсериала «Смешарики» зрителям рассказали о Башкирии. Эпизод под названием «Сокровище» был опубликован ранее на YouTube-канале мультсериала.
Так, по сюжету серии Крош и Ёжик обнаруживают в лесу странные знаки, высеченные на деревьях. Авантюрист Крош настаивает, что символы на деревьях оставили пираты и следуя им можно найти спрятанное сокровище. Герои уже готовятся отправиться в приключение за несметными богатствами, как перед ними появляется Кар Карыч.
Он объясняет, что символы на деревьях — это тамга — родовой фамильный знак у башкир, а также рассказывает о заповеднике Шульган-Таш, тукмаке и традициях бортничества в регионе. В финале же эпизода персонажи резюмируют, что настоящее сокровище — это башкирский мёд.
Сообщается, что всего запланирован выход семи пилотных эпизодов проекта. На канале мультсериала наряду с эпизодом о Башкортостане уже доступны для просмотра эпизоды о Бурятии и Татарстане.