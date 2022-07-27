В новом эпизоде мультсериала «Смешарики» зрителям рассказали о Башкирии

В новом эпизоде мультсериала «Смешарики» зрителям рассказали о Башкирии
В новом эпизоде мультсериала «Смешарики» зрителям рассказали о Башкирии
Вчера, 16:08КультураАзамат НуховФото: TVSmeshariki/ YouTube
Опубликованный на YouTube эпизод под названием «Сокровище» рассказывает о бортничестве, родовых знаках башкир и башкирском мёде

В одном из эпизодов нового проекта «Азбука дружбы народов», созданного на основе полюбившегося многим мультсериала «Смешарики» зрителям рассказали о Башкирии. Эпизод под названием «Сокровище» был опубликован ранее на YouTube-канале мультсериала.

Так, по сюжету серии Крош и Ёжик обнаруживают в лесу странные знаки, высеченные на деревьях. Авантюрист Крош настаивает, что символы на деревьях оставили пираты и следуя им можно найти спрятанное сокровище. Герои уже готовятся отправиться в приключение за несметными богатствами, как перед ними появляется Кар Карыч.

Он объясняет, что символы на деревьях — это тамга — родовой фамильный знак у башкир, а также рассказывает о заповеднике Шульган-Таш, тукмаке и традициях бортничества в регионе. В финале же эпизода персонажи резюмируют, что настоящее сокровище — это башкирский мёд.

Сообщается, что всего запланирован выход семи пилотных эпизодов проекта. На канале мультсериала наряду с эпизодом о Башкортостане уже доступны для просмотра эпизоды о Бурятии и Татарстане.

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