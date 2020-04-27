13 секунд славы: брат башкирского артиста Зайнетдина сыграл Фредди Меркьюри на СТС
Студент московского Литературного института им. Горького Салават Зайнетдинов сыграл знаменитого рок-музыканта.
Младший брат известного башкирского этно-музыканта, мультиинструменталиста Загира Зайнетдина Салават сыграл в телесериале «Миша портит все» рок-звезду Фреди Меркьюри. Об этом сообщает газета «Башҡортостан».
В серии с Михаилом Галустяном Салават появляется всего лишь на 13 секунд.
— Тем не менее, накладывание грима и съемка этого мгновения длилась около шести часов, — признается парень.
Несмотря на считанные секунды на экране телевизоров, Салават успел также сыграть на башкирском национальном музыкальном инструменте «кубыз». Он, как и его популярный в республике старший брат Загир, владеет несколькими музыкальными инструментами.
Выпуск серии «Миша портит все» с участием уроженца Башкирии был посвящен устройству голосовых связок, музыкального слуха. Несмотря на то, что в съемке принимал участие брат известного башкирского исполнителя горлового пения, главный герой упомянул только о тувинском виде этого искусства.