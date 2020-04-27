13 секунд славы: брат башкирского артиста Зайнетдина сыграл Фредди Меркьюри на СТС

Младший брат известного башкирского этно-музыканта, мультиинструменталиста Загира Зайнетдина Салават сыграл в телесериале «Миша портит все» рок-звезду Фреди Меркьюри. Об этом сообщает газета «Башҡортостан».

В серии с Михаилом Галустяном Салават появляется всего лишь на 13 секунд.

— Тем не менее, накладывание грима и съемка этого мгновения длилась около шести часов, — признается парень.

Несмотря на считанные секунды на экране телевизоров, Салават успел также сыграть на башкирском национальном музыкальном инструменте «кубыз». Он, как и его популярный в республике старший брат Загир, владеет несколькими музыкальными инструментами.