В Башкирии певца Элвина Грея обвинили в нарушении после двух больших концертов
В соцсетях появились претензии к певцу, который собрал в Стерлитамаке два концертных зала, в каждом из которых было явно больше 250 человек.
В группе Стерлитамак Сити в соцсети ВКонтакте анонимный автор выдвинул серьезное обвинение в адрес популярного эстрадного певца Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей. Концерты состоялись в Стерлитамаке 20 и 21 марта, когда уже действовал запрет на проведение мероприятий с количеством участников более 250 человек. В роликах, опубликованных в соцсетях, видно, что зал полон зрителей, которых там явно больше этого количества.
Известно, что данный зал вмещает около тысяч человек. Однако это обстоятельство, никак не согласующееся с мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, не заставило ни самого артиста и его коллектив, ни организаторов концерта, ни администрацию Стерлитамака отменить мероприятие.
Впрочем, нельзя сказать, что Радик не предпринял совсем никаких мер против заражения коронавирусом. В той же группе есть еще один ролик, снятый поклонниками певца, на котором видно, как зрители умоляют его сфотографироваться вместе и клянутся при этом, что «правда, ничем не болеют», однако артист садится в машину и уезжает прочь.
Примечательно, что через несколько дней после этой публикации в соцсетях появился ответ администрации Стерлитамака.
— Концерты Эльвина Грея состоялись по причине того, что все зрители были из Стерлитамака, и два дня концерты проходили без аншлага, — говорится в ответе.
Известно также, что ретро-концерт, запланированный на 17 марта, был отменен по рекомендации комиссии по чрезвычайном ситуациям из-за участия в мероприятии представителей из районов республики и других регионов России, также был отменен и конкурс башкирских красавиц «Стәрле гүзәле», их организаторам предложили перенести мероприятия на более поздний срок на выгодных экономических условиях.
Представители Элвина Грея никак не отреагировали на претензии, получить от них оперативный комментарий не удалось. Медиакорсеть готова предоставит им возможность выразить свое мнение.