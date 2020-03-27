В Башкирии певца Элвина Грея обвинили в нарушении после двух больших концертов

В группе Стерлитамак Сити в соцсети ВКонтакте анонимный автор выдвинул серьезное обвинение в адрес популярного эстрадного певца Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей. Концерты состоялись в Стерлитамаке 20 и 21 марта, когда уже действовал запрет на проведение мероприятий с количеством участников более 250 человек. В роликах, опубликованных в соцсетях, видно, что зал полон зрителей, которых там явно больше этого количества.

Известно, что данный зал вмещает около тысяч человек. Однако это обстоятельство, никак не согласующееся с мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, не заставило ни самого артиста и его коллектив, ни организаторов концерта, ни администрацию Стерлитамака отменить мероприятие.

Впрочем, нельзя сказать, что Радик не предпринял совсем никаких мер против заражения коронавирусом. В той же группе есть еще один ролик, снятый поклонниками певца, на котором видно, как зрители умоляют его сфотографироваться вместе и клянутся при этом, что «правда, ничем не болеют», однако артист садится в машину и уезжает прочь.

Примечательно, что через несколько дней после этой публикации в соцсетях появился ответ администрации Стерлитамака.

— Концерты Эльвина Грея состоялись по причине того, что все зрители были из Стерлитамака, и два дня концерты проходили без аншлага, — говорится в ответе.

Известно также, что ретро-концерт, запланированный на 17 марта, был отменен по рекомендации комиссии по чрезвычайном ситуациям из-за участия в мероприятии представителей из районов республики и других регионов России, также был отменен и конкурс башкирских красавиц «Стәрле гүзәле», их организаторам предложили перенести мероприятия на более поздний срок на выгодных экономических условиях.