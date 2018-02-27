Журналист из Уфы в своей книге поделилась умением видеть важные детали

Уфимка Светлана Нигматуллина выпустила сборник светлых новелл, будучи в декретном отпуске.

Журналист, волонтер и молодая мама Светлана Нигматуллина выпустила свою первую книгу коротких рассказов «То, что мы видим», большинство из которых она написала в течение прошлого года, находясь в декретном отпуске по уходу за дочкой. Если учесть, что по одному из рассказов Светланы в прошлом году был снят короткометражный фильм, о чем рассказывала Медиакорсеть, то декретный отпуск у нее получился более чем плодотворный.

Светлана работала несколько лет журналистом, а также активно вела дела в Благотворительном фонде «Изгелек», эти периоды ее жизни наверняка подсказали сюжеты для части рассказов.

Сборник составлен из небольших новелл, рассказывающих о различных жизненных ситуациях, в которые попадают наши современники. Мать-одиночка с ребенком-инвалидом, беременная студентка, разведенная женщина, подросток и другие персонажи, хлебнувшие лиха. Что характерно: каждая история завершается если не хэппи-эндом, то явным проблеском надежды на улучшение. И в этом главное преимущество рассказов Светланы на фоне мутного потока беспросветных сочинений с суицидальным либо параноидальным уклоном, заполонивших Всемирную Сеть.

После прочтения ее книги вспомнилось интервью актрисы Веры Алентовой, рассказавшей, что одним из важнейших результатов своей творческой деятельности считает анонимное письмо, полученное после премьеры фильма «Москва словам не верит». Там было всего одно предложение: «Хотела покончить с собой, но теперь, после вашего фильма, решила жить дальше». Ценность рассказов Светланы Нигматуллиной, пожалуй, тоже заключается в таком эффекте, заживляющем душевные раны и открывающем второе дыхание у согнувшихся под ударами судьбы людей. Но главный ее смысл заложен в названии – важно научиться обращать внимание на детали происходящего, не ограничиваясь первым впечатлением, потому что любое событие может иметь неожиданную первопричину, кардинально меняющую ее суть.

- Сюжеты рассказов я взяла частично из жизни и докрутила в голове. Возможно, в реальности эти истории могли завершиться иначе, трагично, но в моем представлении у них получились добрые концовки. Все рассказы, кроме одного, были написаны буквально в течение последнего года и выпущены при помощи специальной платформы, позволяющей авторам выпускать свои творения в электронном и бумажном виде, - рассказала Светлана Медиакорсети о технологии выхода в свет ее сочинений.