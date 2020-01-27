Умер основатель эстрадного отделения Уфимского училища искусств Анатолий Иващенко

26 января в Пятигорске после долгой болезни ушел из жизни пианист, теоретик и историк джаза Анатолий Иващенко. В 70-х стал одним из создателей эстрадного отделения в Уфимском училище искусств, в 1974–1982 гг. работал там в качестве заведующего.

Также Анатолий Иващенко писал стихи. В 2015–2016 гг. вышли поэтические сборники «Дорога за горизонт», «Спелый ветер», «Окно в небо».

— Это, безусловно, огромная потеря… — подчеркивает джазовая певица Ирина Остин. — Анатолий Георгиевич был абсолютно светлым человеком! Пропагандистом джаза, музыкантом, поэтом, педагогом! Я счастлива, что успела с ним познакомиться, поработать, получить от него ценные советы. Уникальный человек! Мастер! Один из основателей джазового отделения училища искусств. Покойся с миром, Толя… Светлая память…