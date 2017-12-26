От бургера до вина: Вконтакте определили самую популярную песню года

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А также провели первую собственную музыкальную премию VK Music Awards.
25 декабря Вконтакте провела первую собственную музыкальную премию VK Music Awards и объявила 30 самых популярных песен 2017 года. Наиболее популярной песней стала «Розовое вино» от Элджея & Feduk. Композицию прослушали более 200 миллионов раз.
Также в список самых популярных композиций вошли:
- T-Fest x Скриптонит — Ламбада
- MiyaGi & Эндшпиль — Половина моя
- Jah Khalib — Лейла (feat. Маквин)
- Imagine Dragons — Believer
- ESTRADARADA — Вите Надо Выйти
- Ed Sheeran — Shape of You
- Luis Fonsi — Despacito
- Грибы — Тает лёд
- Мот feat. Ани Лорак — Сопрано
- T-Fest — Улети
- Баста — Сансара (feat. Диана Арбенина, Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Sunsay, Скриптонит, Ант (25/17))
- Элджей — Рваные джинсы
- Макс Корж — Малый повзрослел
- Егор Крид — Потрачу
- Rag'n'Bone Man — Human
- Loboda — Случайная
- Offenbach — Be Mine
- ЛСП — Монетка
- Face — Бургер
- Artik & Asti — Неделимы
- Скруджи — Рукалицо
- Елена Темникова — Вдох
- Clean Bandit — Rockabye (feat. Anne-Marie & Sean Paul)
- Imagine Dragons — Thunder
- Макс Барских — Туманы
- Джиган — Дни и ночи
- Kaleo — Way Down We Go
- MONATIK — Кружит
- Егор Крид & MOLLY — Если ты меня не любишь
ТОП-30 определялся по прослушиванию музыки в Vk и BOOM. Трансляция собрала четыре миллиона просмотров. Впервые в истории вручение музыкальной премии проходило в жанре screen-reality.
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