От бургера до вина: Вконтакте определили самую популярную песню года

А также провели первую собственную музыкальную премию VK Music Awards.

25 декабря Вконтакте провела первую собственную музыкальную премию VK Music Awards и объявила 30 самых популярных песен 2017 года. Наиболее популярной песней стала «Розовое вино» от Элджея & Feduk. Композицию прослушали более 200 миллионов раз.