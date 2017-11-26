Девочка из Башкирии приблизилась к победе в телешоу

Ляйсан Золотарева покорила жюри и зрителей конкурса «Синяя птица»

Юная жительница Башкирии Ляйсан Золотарева своим выступлением в телешоу «Синяя птица» сделала для популяризации башкирской культуры ничуть не меньше убеленных сединами академиков. Эффектное выступление талантливой девочки, прочитавшей в лицах отрывок из башкирского народного эпоса «Урал-батыр», спевшую и сыгравшую на нескольких музыкальных инструментах, произвело огромное впечатление на всех, кто его видел.

- Не сомневаюсь, что Ляйсан скоро будет выступать на сцене и телеэкране, - сказал знаменитый режиссер Станислав Говорухин.

Видео Видео: РТР

Земляки Ляйсан не встают агитировать голосовать за нее в соцсетях. Об этом сообщила «Учалинская газета». Ляйсан и так уже занимает первые строчки рейтинга, передвигаясь с первого места на второе и обратно. И жители Башкирии могут помочь девочке стать безусловным лидером конкурса.