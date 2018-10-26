Алсу Сафиной присвоено звание заслуженной артистки России

Известная российская певица Алсу Сафина стала заслуженной артисткой России. Об этом Алсу сообщила своим близким и поклонникам в соцсетях. Церемония награждения прошла Большом театре России, в Москве. Документы о присвоении звания и нагрудный знак Алсу вручил министр культуры Владимир Мединский.

- Спасибо еще и еще раз всем тем, кто меня поддерживал на пути к этой награде и кто верил и верит в меня. Вы - мой источник сил и вдохновении, - обратилась Алсу к интернет-аудитории.

Напомним, Алсу в одинаковой мере причисляют к числе своих земляков как жители Башкирии, так и Татарстана, потому что ее отец родом из села Уяндыково Илишевского района Башкирии, а мать – родом из Татарстана.

Практически каждый год Алсу при поддержки своего мужа и отца проводит там масштабные музыкальные шоу. В ее репертуаре присутствует песни как на русской и английском, так и на башкирском и татарском языках.