Захар Прилепин похвалил башкирских филологов
Сегодня, 10:08КультураВиктория КуприяноваФото: РИА Новости
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Писатель высоко оценил лекцию преподавателя БашГУ Сергея Шаулова.
Писатель Захар Прилепин на своей странице в соцсетях опубликовал ссылку на лекцию преподавателя филологического факультета БашГУ Сергея Шаулова. Педагог записал 13-минутную лекцию о романе Прилепина «Обитель». Записано видео было в рамках проекта «Пространство книги» от Национальной библиотекой имени Валиди.
- С большим удовольствием послушал. Поклон башкирским филологам, - написал Захар Прилепин.
Напомним, роман Захара Прилепина о реалиях 20-ых годов был опубликован в 2014 году и получил множество наград и премий, среди которых – «Большая книга».
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