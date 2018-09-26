Захар Прилепин похвалил башкирских филологов

Писатель Захар Прилепин на своей странице в соцсетях опубликовал ссылку на лекцию преподавателя филологического факультета БашГУ Сергея Шаулова. Педагог записал 13-минутную лекцию о романе Прилепина «Обитель». Записано видео было в рамках проекта «Пространство книги» от Национальной библиотекой имени Валиди.