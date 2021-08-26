Поклонники Земфиры оригинально поздравили певицу с 45-летием

Поклонники Земфиры оригинально поздравили певицу с 45-летием
Поклонники Земфиры оригинально поздравили певицу с 45-летием
Вчера, 14:02КультураИрина ДеревянчукФото: скриншот видео zemfiralive
Любители творчества певицы из Уфы опубликовали трогательное видео.

Сегодня известная певица из Уфы отмечает свой 45 день рождения. Поклонники певицы не просто поздравили звезду, но и подарили ей подарок, ценность которого для музыканта сложно переоценить. В нем они не только рассказывают о том, что для них значит творчество Земфиры Рамазановой. Музыканты Сергей Майборода – музыкант Большого театра Лисеу Барселона и Эма Ломакова – виолончелистка и композитор из Берлина исполнили композиции певицы на виолончели и фортепиано.

Под видео они признались любимой артистке о том как для них важно её творчество, как она вдохновляет их и помогает жить. В видео же они хотели показать певице ощущение счастья, которое они испытывают благодаря творчеству Земфиры.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы