Элвин Грей признался, что стал популярным благодаря народу Татарстана

В феврале Элвин Грей сообщил своим поклонникам, что отменил все запланированные на 2021 год концерты в Татарстане, поскольку он судится с представителями Роспотребнадзора. По словам музыканта, в марте 2020 года он отправился из Казани в Москву, а когда вернулся в столицу Татарстана ему пришёл штраф от ведомства за нарушение антиковидного режима. В республике посчитали, что он прилетел в Казань из заграницы. После этого представители надзорного органа мешали ему организовывать концерты, а после одного из выступлений, которое переносилось несколько раз, в местных СМИ опубликовали статью, после которой певец подал в суд.