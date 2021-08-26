Элвин Грей признался, что стал популярным благодаря народу Татарстана

Своим мнением о местных жителях он поделился в интервью с «Бизнес Online». Артист заявил, что очень уважает и народ Татарстана, потому что именно он его «поднял».
— Не постесняюсь этого слова, реально поднял! Татарский народ меня признал, поэтому, наверное, я и прописан в Татарстане. Татарский народ я очень уважаю, люблю и трепетно отношусь. И я очень благодарен! — признался Юльякшин.
Певец подчеркнул, что если бы его не признали в этой республике, он бы не стал тем, кем сейчас является. Кроме того, по словам его словам, признание в Татарстане «о многом говорит» — если артиста приняли в республике, значит, примут везде. Он добавил, что в Татарстане у него есть дом, живёт мама.
— Мы по России ездим, большая часть зрителей на наших концертах — это татары, — рассказал Элвин Грей.
В феврале Элвин Грей сообщил своим поклонникам, что отменил все запланированные на 2021 год концерты в Татарстане, поскольку он судится с представителями Роспотребнадзора. По словам музыканта, в марте 2020 года он отправился из Казани в Москву, а когда вернулся в столицу Татарстана ему пришёл штраф от ведомства за нарушение антиковидного режима. В республике посчитали, что он прилетел в Казань из заграницы. После этого представители надзорного органа мешали ему организовывать концерты, а после одного из выступлений, которое переносилось несколько раз, в местных СМИ опубликовали статью, после которой певец подал в суд.