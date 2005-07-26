Блестящий зад
26 июля 2005, 23:56Культура
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В минувшую субботу у русского драмтеатра в столице Башкирии состоялся праздник телефонной компании. Причем организаторы настаивали, что присутствие на площади имени Ленина групп "Блестящие" и "Отпетые мошенники" — лишь маленькая составляющая шоу, организованного ими. Впрочем, учитывая условия, в которых оказались приглашенные звезды, так оно и было.Артисты были вынуждены, отрабатывая гонорар, принимать участие во всех конкурсах, которые придумала телефонная фирма, а одной из выигравших девушек даже удалось получить в качестве приза исполнение совместной песни вместе с "мошенниками".
Организаторы шоу не потрудились устроить гримерки для выступающих, и фигуристые "блестящие" были вынуждены оголять телеса прямо на глазах у публики, в шатре за сценой. Двигаясь в неглиже короткими перебежками, девушки стали мишенью для местных папарацци, пользующихся столь выгодной позицией. По признанию счастливчиков, узревших знойные формы поп-звезд, девушки из группы "Блестящие" изрядно поправились. А парни из группы "Отпетые мошенники", прежде чем выйти на сцену, хорошо заправились спиртным — секретов в открытых шатрах, где разместились знаменитости, от публики не было. Впрочем, зрителей собралось не слишком много — уфимцы в жаркий субботний день предпочли покинуть город.Василий ПОЛОВЦЕВ.
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