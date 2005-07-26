Блестящий зад

Организаторы шоу не потрудились устроить гримерки для выступающих, и фигуристые "блестящие" были вынуждены оголять телеса прямо на глазах у публики, в шатре за сценой. Двигаясь в неглиже короткими перебежками, девушки стали мишенью для местных папарацци, пользующихся столь выгодной позицией. По признанию счастливчиков, узревших знойные формы поп-звезд, девушки из группы "Блестящие" изрядно поправились. А парни из группы "Отпетые мошенники", прежде чем выйти на сцену, хорошо заправились спиртным — секретов в открытых шатрах, где разместились знаменитости, от публики не было. Впрочем, зрителей собралось не слишком много — уфимцы в жаркий субботний день предпочли покинуть город.Василий ПОЛОВЦЕВ.