«Псарня у трона»: ДДТ и LUMEN выразили в песнях протесты по поправкам в Конституцию
Музыканты откровенно высказались о происходящих в стране событиях.
Сегодня, 26 июня, на официальном канале ДДТ ВКонтакте появился новый клип группы на песню «Мертвый человек» из альбома «Галя Ходи». Задолго до выхода альбома в своих интервью Юрий Шевчук цитировал фрагмент песни «ДДТ» «Мертвый человек». В частности, музыкант довольно откровенно выразил свое отношение ко всему происходящему в стране.
В песне, к примеру, звучат такие строки:
Из черных «мерседесов» пялится кулак:
Где его враги, за каким углом?
Радует вокруг немота и мрак,
Главное приправить этот рак баблом.
Не ходите дети по TV гулять –
Может пропаганда всех перестрелять.
Выпей демидрол, лишнее отрежь
Чиним на районе новый адский трэш.
Припев в ней также соответствующий:
Калаш да корона.
Духовные склепы,
Псарня у трона
На кладбище света.
Автором сценария, режиссером и мультипликатором клипа выступил Кол Белов, продюсер — Алексей Козин.
Еще один знаменитый уроженец Уфы, музыкант Тэм Булатов, солист группы LUMEN, также выразил свой протест против происходящих политических событий в стране. Рок-исполнитель принял участие в новом клипе панк-группы «Тараканы» на песню «Мой голос», посвященную, в том числе, будущему голосованию по поправкам в Конституцию РФ.
Тэм Булатов своим недвусмысленным жестом (на видео он отрицательно мотает головой, скрестив руки) дает понять, что он решительно против поправок в Конституцию РФ.
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию России уже началось на всех УИК страны и республики. Голосование проходит с 8 утра до 20.00.