«Псарня у трона»: ДДТ и LUMEN выразили в песнях протесты по поправкам в Конституцию

Сегодня, 26 июня, на официальном канале ДДТ ВКонтакте появился новый клип группы на песню «Мертвый человек» из альбома «Галя Ходи». Задолго до выхода альбома в своих интервью Юрий Шевчук цитировал фрагмент песни «ДДТ» «Мертвый человек». В частности, музыкант довольно откровенно выразил свое отношение ко всему происходящему в стране.

В песне, к примеру, звучат такие строки:

Из черных «мерседесов» пялится кулак:

Где его враги, за каким углом?

Радует вокруг немота и мрак,

Главное приправить этот рак баблом.

Не ходите дети по TV гулять –

Может пропаганда всех перестрелять.

Выпей демидрол, лишнее отрежь

Чиним на районе новый адский трэш.

Припев в ней также соответствующий:

Калаш да корона.

Духовные склепы,

Псарня у трона

На кладбище света.

Автором сценария, режиссером и мультипликатором клипа выступил Кол Белов, продюсер — Алексей Козин.

Еще один знаменитый уроженец Уфы, музыкант Тэм Булатов, солист группы LUMEN, также выразил свой протест против происходящих политических событий в стране. Рок-исполнитель принял участие в новом клипе панк-группы «Тараканы» на песню «Мой голос», посвященную, в том числе, будущему голосованию по поправкам в Конституцию РФ.

Тэм Булатов своим недвусмысленным жестом (на видео он отрицательно мотает головой, скрестив руки) дает понять, что он решительно против поправок в Конституцию РФ.