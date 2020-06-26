Башкирия оказалась самой культурной республикой ПФО в 2019 году
В прошлом году, по данным правительства, общее количество посещений организаций культуры составило 50,4 млн.
Как выяснилось, эта цифра, по словам заместителя премьер-министра правительства РБ Андрея Назарова, самая высокая во всем Приволжском федеральном округе.
В своем выступлении, посвященном итогам работы правительства региона в 2019 году, Андрей Назаров подчеркнул, что в Башкирии многое делается для развития сферы культуры:
например появились пять новых учреждений культуры, модернизировано 10 муниципальных кинозалов, 69 детских школ искусств оснащены музыкальными инструментами и оборудованием, создано 2 мультимедиа-гида.
«В год Театра в стране Башкирия стала площадкой для проведения VII Международного фестиваля тюркоязычных театров „Туганлык“, XXII Международного фестиваля балетного искусства им. Р. Нуреева и других международных и федеральных мероприятий. Вековой юбилей отметил Башкирский академический театр драмы имени М. Гафури. Международный фестиваль искусств „Сердце Евразии“ прошел в регионе в четвертый раз, стал узнаваемым и рекордным по посещению как среди зрителей, так и музыкантов — первых было 200 тысяч, последних около 1,5 тысячи», — отметил вице-премьер правительства.
Кроме того, еще в прошлом году были сняты и вышли полнометражные художественные фильмы «Первая республика», «Отряд Таганок» и «Сестренка».