Башкирия оказалась самой культурной республикой ПФО в 2019 году

«В год Театра в стране Башкирия стала площадкой для проведения VII Международного фестиваля тюркоязычных театров „Туганлык“, XXII Международного фестиваля балетного искусства им. Р. Нуреева и других международных и федеральных мероприятий. Вековой юбилей отметил Башкирский академический театр драмы имени М. Гафури. Международный фестиваль искусств „Сердце Евразии“ прошел в регионе в четвертый раз, стал узнаваемым и рекордным по посещению как среди зрителей, так и музыкантов — первых было 200 тысяч, последних около 1,5 тысячи», — отметил вице-премьер правительства.