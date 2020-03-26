Из-за пандемии коронавируса решено отложить Всемирную фольклориаду в Уфе
26 марта, 16:59КультураТатьяна МайороваФото: vk.com
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Это мероприятие мирового масштаба будет перенесено, как минимум, на год.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 26 марта, на встрече редакторов СМИ с главой Башкирии Радием Хабировым стало известно, что принято решение перенеси Всеирную фольклориаду, которая должна ыла состояться в Уфе нынешним летом, на лето 2021 года.
По словам Радия Хабирова, такая просьба поступила от оргкомитета фольклориады как раз сегодня, она объясняется угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, готовиться к проведению фольклориады в Башкирии начали еще в 2018 году. Ожидалось, что на нее в Уфу приедут делегаты из нескольких десятков стран.
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