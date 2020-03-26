Из-за пандемии коронавируса решено отложить Всемирную фольклориаду в Уфе

Сегодня, 26 марта, на встрече редакторов СМИ с главой Башкирии Радием Хабировым стало известно, что принято решение перенеси Всеирную фольклориаду, которая должна ыла состояться в Уфе нынешним летом, на лето 2021 года.

По словам Радия Хабирова, такая просьба поступила от оргкомитета фольклориады как раз сегодня, она объясняется угрозой распространения коронавирусной инфекции.