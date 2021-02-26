ФАС завела дело на Моргенштерна и Альфа-Банк за «Клип на 10 лямов»

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении рэпера из Уфы Моргенштерна и АО «Альфа-Банка». Причиной стала реклама карты банка в видео «Клип за 10 лямов» на Youtube-канале исполнителя.

Итак, действие клипа происходит в самом банке, куда Моргенштерн заходит, распивая алкоголь из горла. Там к нему подходит сотрудник и предлагает «уникальную привилегированную карту «Альфа-Банка», а также «снять клип для лучшего банка страны» (естественно речь идет об «Альфа-Банке»). Алишер соглашается за десять миллионов рублей. Однако после исполнения песни, рэпер сообщил, что три миллиона рублей из этих десяти он готов отдать зрителям. Для этого надо было поучаствовать в розыгрыше, оформив карту «Альфа-Банка». При этом несовершеннолетним он посоветовал обратиться к родителям, тот же совет опубликован в подписи к ролику. Альфа-Карту можно оформить только если тебе уже есть 18 лет. Если меньше — попроси родителей или друзей кому есть 18, написал Моргенштерн. ФАС выявило несколько нарушений закона в рекламном ролике: распитие алкоголя, упоминание банка как «лучшего в стране», использование оголенной части тела девушки в качестве платежного терминала для имитации оплаты банковской карты», побуждение несовершеннолетних приобрести карту через родителей и друзей, а также демонстрация среднего пальца. Рассмотрение дела назначено на 25 марта в Москве. Напомним, ранее в Кировский районный суд Уфы обратился шоумен из Казани и член партии «Коммунисты России» Олег Лихачев. Он подал иск к Моргенштерну, который незаконно и без разрешения автора использовал песню «Владимир Путин — молодец» в своих роликах на Youtube. Лихачев оценил нарушение авторских прав в 300 тысяч рублей. Кроме того, шоумен требует, чтобы рэпер больше не смог использовать песню.

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