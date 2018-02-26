Известный кураист из Башкирии Роберт Юлдашев выступил с Юрием Башметом

В этом году фестиваль показал, что современные музыканты все больше склоняются к корням, к использованию народной музыки и музыкальных инструментов. В симбиозе с современной музыкой рождается новое явление, которое получило название World music. Роберт Юлдашев и его группа "Курайсы» - яркие представители этого жанра.

- Когда я ехал на это мероприятие, не совсем понимал уровень события, - рассказал Роберт Юлдашев. - Участники фестиваля - это имена мирового значения, и выступать с ними на одной сцене - огромное счастье! Было очень волнительно играть с сильнейшими оркестрами России под управлением маэстро Юрия Башмета. Мне приятно осознавать, что курай покоряет все больше слушателей. Есть ощущение, что он сам прокладывает себе дорогу, а я лишь ухватившись за него следую этим путем.